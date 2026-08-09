Sublime distinção é a paternidade! Escolha de coragem. Escolha de fé! Fé na pessoa a ser gerada! Confiança também na vida. Faz-se referência, por óbvio, à paternidade planejada, querida, responsável. O desafio, no mundo moderno, repousa justamente em definir valores e assegurar sustentáveis raízes. Tarefa esta que depende fundamentalmente na visão de mundo e na concepção de pessoa que se pretende formar.

Forças ingentes trabalham articuladas com a sútil intenção de impor uma projeção existencial materialista, consumista, hedonista. Predomina, atualmente, a necessidade de ser visto, reconhecido, aplaudido. Ao concentrar-se no contingente volúvel afasta-se, naturalmente, do interior constituinte. Interessa a aprovação do tribunal digital, volúvel e disperso. Salta natural questionamento quanto ao atual apego egocêntrico: estariam esses valores narcisistas e imperativos consumistas contribuindo para tornar as pessoas mais humanas?

A impulsiva obsessão pela exposição torna o cidadão focado predominantemente em si. Sistematicamente ignoram-se pessoas vistas como empecilho na consecução da notoriedade. Nesta concepção de mundo focada no ego, no poder, na acedência e na popularidade o sujeito paulatinamente se distancia da sua consciência, sacrifica valores genuinamente humanos. Isola-se. Sem raízes sustentáveis caminha para o definhamento! Vive ansioso. Maquia a angústia.