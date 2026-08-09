Sublime distinção é a paternidade! Escolha de coragem. Escolha de fé! Fé na pessoa a ser gerada! Confiança também na vida. Faz-se referência, por óbvio, à paternidade planejada, querida, responsável. O desafio, no mundo moderno, repousa justamente em definir valores e assegurar sustentáveis raízes. Tarefa esta que depende fundamentalmente na visão de mundo e na concepção de pessoa que se pretende formar.
Forças ingentes trabalham articuladas com a sútil intenção de impor uma projeção existencial materialista, consumista, hedonista. Predomina, atualmente, a necessidade de ser visto, reconhecido, aplaudido. Ao concentrar-se no contingente volúvel afasta-se, naturalmente, do interior constituinte. Interessa a aprovação do tribunal digital, volúvel e disperso. Salta natural questionamento quanto ao atual apego egocêntrico: estariam esses valores narcisistas e imperativos consumistas contribuindo para tornar as pessoas mais humanas?
A impulsiva obsessão pela exposição torna o cidadão focado predominantemente em si. Sistematicamente ignoram-se pessoas vistas como empecilho na consecução da notoriedade. Nesta concepção de mundo focada no ego, no poder, na acedência e na popularidade o sujeito paulatinamente se distancia da sua consciência, sacrifica valores genuinamente humanos. Isola-se. Sem raízes sustentáveis caminha para o definhamento! Vive ansioso. Maquia a angústia.
Autossuficiência não garante futuro! Pai responsável que almeja esmerado êxito para o filho afasta-se da ilusória concepção materialista e empenha-se em educar em saudáveis princípios e em plantar sólidas raízes capazes de inspirar escolhas genuinamente humanas. É de pessoas mais humanas que a sociedade sempre e urgentemente necessita. Torna-se mais humana a pessoa quando pauta sua conduta pelo respeito ao semelhante, sem a ninguém excluir. Torna-se mais humana a pessoa quando entende que integra uma comunidade e que a felicidade e o bem-estar nunca são prerrogativas individuais nem conquistas excludentes.
Não existe legítimo progresso quando se rompem laços. Não há realizações quando corações gelam. Sucesso genuinamente humano e consistente, admirado e reverenciado, se constrói a partir de sólidas raízes de fraternidade, de maduras posturas de relacionamentos, de opção por iniciativas solidárias, de educação no mútuo respeito. Raízes estas plantadas com percepção, cultivadas com esmero, adubadas com persistente denodo, podadas com afetuoso zelo. Missão, tarefa e glória de paternidade responsável.
Papai, não tenha medo! Desafiadora sua missão, sem dúvida. Altamente gratificante, todavia, quando se contempla no filho não apenas mais um cidadão, mas um ser que se esforça para viver à altura do genuinamente humano, determinado a construir saudáveis relacionamentos, ciente da sua singular dignidade. Livre, em suma, fraterno, solidário! Indelével glória paterna! Feliz Dia dos Pais!
Padre Charles Borg é vigário-geral da Diocese de Araçatuba.
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