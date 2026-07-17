Penápolis dá início neste sábado (18) à programação oficial dos 68º Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A cerimônia de abertura será realizada a partir das 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Antonio Castilho Braga, conhecido como Gigantão Azul, com entrada gratuita para toda a população.
A solenidade marcará o retorno da cidade como sede da competição após uma década e reunirá representantes das 45 cidades participantes, que disputarão provas em 24 modalidades esportivas até o dia 26 de julho.
Entre as autoridades confirmadas, está a secretária estadual de Esportes, Cláudia Carletto, que fará a declaração oficial de abertura dos Jogos Regionais.
A programação também contará com atrações culturais. A tradicional Banda Marcial Municipal de Promissão, reconhecida nacionalmente por suas apresentações e composta por cerca de 100 integrantes, será uma das responsáveis por abrilhantar a cerimônia com apresentações musicais e coreográficas.
Outro momento previsto será a execução do Hino Nacional Brasileiro, interpretado em voz e violão pela dupla penapolense Rick & Bombom.
A cerimônia ainda terá a participação de dois nomes do esporte. A jogadora de vôlei Fernanda Tomé, natural de Penápolis, conduzirá a tocha e será responsável pelo acendimento da pira olímpica, um dos símbolos mais tradicionais da competição. Já o ex-jogador de futebol Alan Carvalho fará o juramento oficial dos atletas, reforçando o compromisso com a ética esportiva, o respeito às regras e o espírito de competição.
Após o encerramento do protocolo oficial, a festa continua com um show comandado pelo DJ Regiz na quadra do ginásio, aberto ao público presente.
Os Jogos Regionais seguem até o dia 26 de julho e devem movimentar Penápolis durante toda a semana, reunindo centenas de atletas, comissões técnicas e visitantes, além de impulsionar o comércio e a rede de serviços do município. A expectativa da organização é de que a abertura reúna um grande número de espectadores para celebrar o início de uma das principais competições esportivas do calendário paulista.
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