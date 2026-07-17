Penápolis dá início neste sábado (18) à programação oficial dos 68º Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A cerimônia de abertura será realizada a partir das 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Antonio Castilho Braga, conhecido como Gigantão Azul, com entrada gratuita para toda a população.

A solenidade marcará o retorno da cidade como sede da competição após uma década e reunirá representantes das 45 cidades participantes, que disputarão provas em 24 modalidades esportivas até o dia 26 de julho.

Entre as autoridades confirmadas, está a secretária estadual de Esportes, Cláudia Carletto, que fará a declaração oficial de abertura dos Jogos Regionais.