O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quinta-feira (16), Aqueharu Yamaguchi Junior a 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinato da própria mãe, Alzira Pinto da Silva, de 74 anos. Os jurados reconheceram a autoria do crime e acolheram todas as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público, incluindo motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e a causa de aumento de pena pelo fato de a vítima ser idosa.

O crime ocorreu na noite de 8 de outubro de 2020, em uma residência no bairro Jardim Nova Iorque, em Araçatuba, e causou grande repercussão pela violência empregada.

De acordo com a denúncia, o acusado aguardou a chegada da mãe e, quando ela entrou no quarto para trocar de roupa, foi atacada pelas costas com um martelo. Após a queda, ele continuou as agressões, desferindo diversos golpes na cabeça da vítima, que morreu em decorrência de traumatismo craniano.