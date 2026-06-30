30 de junho de 2026
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GASTÃO VIDIGAL

Tentativa de homicídio com facão termina com prisão em flagrante

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito foi localizado com a arma e preso em flagrante
Suspeito foi localizado com a arma e preso em flagrante

Na noite desta segunda-feira (29), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tentativa de homicídio em Gastão Vidigal, a cerca de 70 km de Araçatuba.

Os policiais foram acionados via Copom para atender uma ocorrência na Rua Luis Marquesi, no Centro, onde a vítima havia sido atingida por diversos golpes de facão dentro de uma residência. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao hospital.

Após patrulhamento, o suspeito foi localizado na Rua Manoel André da Costa, ainda com o facão utilizado no crime. Ele foi abordado, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. A arma foi apreendida.

A vítima recebeu atendimento médico, teve o quadro estabilizado e foi liberada. O autor permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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