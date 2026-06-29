Depois de um longo período de frio que mudou a rotina dos moradores de Araçatuba e região, o tempo começa a dar sinais de uma mudança significativa. A previsão do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru aponta uma semana de predomínio de sol, céu com poucas nuvens e temperaturas em elevação.

A mudança ocorre logo após a última semana registrar a menor temperatura do ano em Araçatuba, quando os termômetros chegaram a 7°C durante a madrugada. Agora, a tendência é de tardes mais agradáveis e até quentes para o período de inverno.

Nesta segunda-feira (29), a máxima deve atingir 30°C, com mínima de 18°C. Ao longo da semana, as mínimas variam entre 12°C e 18°C, enquanto as máximas permanecem entre 26°C e 30°C, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 39% e 49%, exigindo atenção com a hidratação, principalmente durante as tardes mais secas.