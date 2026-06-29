Depois de um longo período de frio que mudou a rotina dos moradores de Araçatuba e região, o tempo começa a dar sinais de uma mudança significativa. A previsão do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru aponta uma semana de predomínio de sol, céu com poucas nuvens e temperaturas em elevação.
A mudança ocorre logo após a última semana registrar a menor temperatura do ano em Araçatuba, quando os termômetros chegaram a 7°C durante a madrugada. Agora, a tendência é de tardes mais agradáveis e até quentes para o período de inverno.
Nesta segunda-feira (29), a máxima deve atingir 30°C, com mínima de 18°C. Ao longo da semana, as mínimas variam entre 12°C e 18°C, enquanto as máximas permanecem entre 26°C e 30°C, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 39% e 49%, exigindo atenção com a hidratação, principalmente durante as tardes mais secas.
O cenário também representa um alívio para produtores rurais e para atividades ao ar livre, já que o tempo firme favorece os trabalhos no campo e reduz os transtornos causados pelas baixas temperaturas registradas nos últimos dias. Além de Araçatuba, cidades de toda a região noroeste paulista devem experimentar o mesmo padrão, com predomínio de sol e aquecimento gradual durante as tardes.
Previsão para o Estado de São Paulo
No restante do Estado de São Paulo, o IPMet prevê tempo estável na maior parte do território, com sol entre poucas nuvens e ausência de chuva nas regiões do interior. Apenas os setores sul e leste podem registrar maior nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas devido à aproximação de uma frente fria. Mesmo assim, a tendência geral é de elevação gradual das temperaturas ao longo da semana, especialmente nas regiões oeste e noroeste do estado.
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