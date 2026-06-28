Dois jovens presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma ação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), da Guarda Civil Municipal de Araçatuba, foram colocados em liberdade provisória após passarem por audiência de custódia na manhã deste domingo (28).
Os investigados foram representados pelo advogado Lucas Eduardo Queiroz. Durante a audiência, a Justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes do GEP patrulhavam a rua José Cazerta, no cruzamento com a Rua Antônio Fausetti, no bairro Planalto, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita, cada um segurando um invólucro plástico. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos correram em direções diferentes. Um deles conseguiu fugir.
Os guardas conseguiram abordar dois jovens. Com um deles foram apreendidas nove porções de crack, totalizando 43,84 gramas, além de R$ 252 em dinheiro e um telefone celular. Com o outro, os agentes localizaram sete porções de cocaína, pesando 34,61 gramas, além de um aparelho celular.
Ainda conforme o registro policial, ambos admitiram que comercializavam entorpecentes no local e informaram que cada porção era vendida por R$ 100. Eles foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Justiça concede liberdade provisória
Na audiência de custódia realizada na manhã deste domingo, a Justiça concedeu liberdade provisória aos investigados, impondo medidas cautelares para que respondam ao processo fora da prisão.
Entre as determinações estão o comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, a proibição de deixar a comarca por mais de oito dias sem autorização judicial e o recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 5h.
A decisão também estabelece que, caso qualquer uma das medidas seja descumprida, a liberdade provisória poderá ser revogada e a prisão preventiva decretada.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.