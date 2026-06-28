Dois jovens presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma ação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), da Guarda Civil Municipal de Araçatuba, foram colocados em liberdade provisória após passarem por audiência de custódia na manhã deste domingo (28).

Os investigados foram representados pelo advogado Lucas Eduardo Queiroz. Durante a audiência, a Justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes do GEP patrulhavam a rua José Cazerta, no cruzamento com a Rua Antônio Fausetti, no bairro Planalto, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita, cada um segurando um invólucro plástico. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos correram em direções diferentes. Um deles conseguiu fugir.