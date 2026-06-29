A Prefeitura de Araçatuba deve iniciar, já no mês de julho, o cadastramento das famílias interessadas em participar do programa Família Acolhedora, aprovado nesta semana pela Câmara Municipal. A iniciativa cria uma nova modalidade de acolhimento para crianças e adolescentes afastados temporariamente da família por decisão judicial em casos de abandono, negligência, violência ou outras violações de direitos.

Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Edson Terra, o serviço prevê que os menores sejam recebidos por famílias previamente cadastradas, selecionadas e capacitadas pelo município, oferecendo um ambiente familiar enquanto a Justiça define os próximos encaminhamentos.

“O objetivo hoje é ampliar mais 15 vagas, mas o movimento que a Secretaria de Assistência Social fará será o de migrar, cada vez mais, processos mais humanizados e, consequentemente, diminuindo o número de vagas institucionais para a ampliação dessa capacidade de acolhimento”, afirmou.