Um motorista de 46 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na tarde desse sábado (27), após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da rua Brigadeiro Faria Lima com a Vicinal Caram Rezek, na Chácara Bandeirantes, em Araçatuba. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom, para atender a uma colisão entre um Volkswagen SpaceFox e uma Ford Ecosport. No local, os agentes constataram que o condutor da Ecosport havia parado no cruzamento em respeito à sinalização de "Pare", quando teve a traseira do veículo atingida pelo SpaceFox.
Durante o atendimento, os policiais perceberam que o motorista do SpaceFox apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como dificuldade para permanecer em pé, fala desconexa e comportamento incompatível com a normalidade, indicando possível ingestão de bebida alcoólica.
O condutor alegou que uma motocicleta teria cruzado sua trajetória, obrigando-o a realizar uma manobra brusca, momento em que perdeu o controle da direção e colidiu contra o outro veículo.
Submetido ao teste do etilômetro, o motorista registrou 0,90 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice muito acima do limite previsto para caracterização do crime de embriaguez ao volante.
Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Como o acidente resultou apenas em danos materiais e o delito admite fiança arbitrada pela autoridade policial, foi fixado o valor de R$ 540, quantia que foi paga pelo investigado, que responderá ao processo em liberdade.
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