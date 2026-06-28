Um motorista de 46 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na tarde desse sábado (27), após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da rua Brigadeiro Faria Lima com a Vicinal Caram Rezek, na Chácara Bandeirantes, em Araçatuba. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom, para atender a uma colisão entre um Volkswagen SpaceFox e uma Ford Ecosport. No local, os agentes constataram que o condutor da Ecosport havia parado no cruzamento em respeito à sinalização de "Pare", quando teve a traseira do veículo atingida pelo SpaceFox.

Durante o atendimento, os policiais perceberam que o motorista do SpaceFox apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como dificuldade para permanecer em pé, fala desconexa e comportamento incompatível com a normalidade, indicando possível ingestão de bebida alcoólica.