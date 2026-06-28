28 de junho de 2026
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CONFUSÃO

Discussão por olhar termina com disparo de arma em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Perícia realizou os trabalhos no local, apreendendo o revólver calibre .38 e um projétil para exames periciais
Perícia realizou os trabalhos no local, apreendendo o revólver calibre .38 e um projétil para exames periciais

Um jovem de 20 anos ficou ferido após um disparo de arma de fogo durante uma briga na manhã deste sábado (27), no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na calçada quando um homem passou pelo local conduzindo uma motocicleta. Pouco depois, ele retornou e questionou o motivo de o jovem estar olhando para ele, dando início a uma discussão.

Ainda segundo o registro policial, durante o desentendimento os dois entraram em luta corporal. Em meio à briga, o investigado sacou um revólver calibre .38 e, durante a ação, ocorreu um disparo.

O tiro atingiu o chão. Conforme consta no boletim, o cano aquecido da arma causou uma queimadura no antebraço direito da vítima, que também foi atingida por um fragmento do projétil.

A Polícia Civil foi acionada e a perícia realizou os trabalhos no local, apreendendo o revólver calibre .38 e um projétil para exames periciais.

Apesar do ferimento, o jovem dispensou atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal e disparo de arma de fogo. A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar as responsabilidades dos envolvidos.

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