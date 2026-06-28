Um jovem de 20 anos ficou ferido após um disparo de arma de fogo durante uma briga na manhã deste sábado (27), no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na calçada quando um homem passou pelo local conduzindo uma motocicleta. Pouco depois, ele retornou e questionou o motivo de o jovem estar olhando para ele, dando início a uma discussão.
Ainda segundo o registro policial, durante o desentendimento os dois entraram em luta corporal. Em meio à briga, o investigado sacou um revólver calibre .38 e, durante a ação, ocorreu um disparo.
O tiro atingiu o chão. Conforme consta no boletim, o cano aquecido da arma causou uma queimadura no antebraço direito da vítima, que também foi atingida por um fragmento do projétil.
A Polícia Civil foi acionada e a perícia realizou os trabalhos no local, apreendendo o revólver calibre .38 e um projétil para exames periciais.
Apesar do ferimento, o jovem dispensou atendimento médico.
O caso foi registrado como lesão corporal e disparo de arma de fogo. A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar as responsabilidades dos envolvidos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.