Um jovem de 20 anos ficou ferido após um disparo de arma de fogo durante uma briga na manhã deste sábado (27), no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na calçada quando um homem passou pelo local conduzindo uma motocicleta. Pouco depois, ele retornou e questionou o motivo de o jovem estar olhando para ele, dando início a uma discussão.

Ainda segundo o registro policial, durante o desentendimento os dois entraram em luta corporal. Em meio à briga, o investigado sacou um revólver calibre .38 e, durante a ação, ocorreu um disparo.