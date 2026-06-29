Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão em flagrante de um homem de 41 anos na noite deste domingo (28), no Residencial Jequitibá, em Birigui. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima, uma mulher de 39 anos, que relatou um longo histórico de violência durante o relacionamento com o ex-companheiro. Segundo ela, os dois viveram em união estável por cerca de dez anos e tiveram uma filha, hoje com 6 anos. Mesmo separados há aproximadamente dois anos, as ameaças e intimidações continuaram.
A mulher informou aos policiais que, ao longo do relacionamento, foi vítima de agressões físicas e psicológicas e que o ex-companheiro também fazia constantes ameaças contra ela e contra a filha do casal, chegando a utilizar palavras ofensivas na presença da criança. Apesar da gravidade da situação, até então não havia sido registrado boletim de ocorrência nem solicitado medida protetiva.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram o suspeito, que apresentava sinais de alteração e confirmou ter ingerido bebida alcoólica. Diante do relato da vítima, do contexto apresentado e do comportamento do homem, os militares deram voz de prisão em flagrante.
Conforme a Polícia Militar, o suspeito ficou cada vez mais agitado durante a abordagem, sendo necessário o uso de algemas para preservar a integridade física dos policiais, da vítima e do próprio detido, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além da prisão, os policiais prestaram apoio à mulher e à filha do casal, conduzindo ambas com segurança até a residência de um familiar, onde permaneceram em local seguro.
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