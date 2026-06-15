A Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Professora Maria de Freitas Souza, localizada na Estrada Caram Rezek, em Araçatuba, foi alvo de três furtos de fios elétricos em menos de uma semana. Os casos foram registrados pela Polícia Civil e provocaram transtornos no funcionamento da unidade, embora as aulas não tenham sido suspensas.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na manhã de sexta-feira (12), o coordenador pedagógico da escola comunicou à polícia que professoras que chegaram à unidade por volta das 6h30 perceberam sinais do furto e acionaram a Guarda Civil Municipal.
No local, foi constatado o arrombamento do portão frontal da escola. Segundo o registro, criminosos furtaram aproximadamente seis metros de fios da parte externa da unidade. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos.
Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Araçatuba informou que este foi o terceiro furto registrado na escola nos últimos dias. A administração municipal acredita que as ações criminosas ocorreram nas madrugadas dos dias 9, 11 e 12 de junho.
Apesar dos prejuízos, as atividades escolares foram mantidas. Nos furtos ocorridos nos dias 9 e 11, o reparo da rede elétrica foi concluído por volta das 9h. Já na ocorrência mais recente, o restabelecimento da energia demandou mais tempo porque outros itens também teriam sido levados, sendo finalizado apenas próximo do meio-dia.
A prefeitura informou ainda que as câmeras de monitoramento existentes não flagraram os autores dos furtos. Como medida para reforçar a segurança, novas câmeras serão instaladas na unidade e a Guarda Municipal deverá intensificar o patrulhamento na região.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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