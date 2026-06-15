A Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Professora Maria de Freitas Souza, localizada na Estrada Caram Rezek, em Araçatuba, foi alvo de três furtos de fios elétricos em menos de uma semana. Os casos foram registrados pela Polícia Civil e provocaram transtornos no funcionamento da unidade, embora as aulas não tenham sido suspensas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na manhã de sexta-feira (12), o coordenador pedagógico da escola comunicou à polícia que professoras que chegaram à unidade por volta das 6h30 perceberam sinais do furto e acionaram a Guarda Civil Municipal.

No local, foi constatado o arrombamento do portão frontal da escola. Segundo o registro, criminosos furtaram aproximadamente seis metros de fios da parte externa da unidade. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos.