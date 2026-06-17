Os bebês que nasceram dentro de uma residência no bairro Atlântico, em Araçatuba, na manhã desta quarta-feira, 17, seguem internados sob cuidados intensivos na Santa Casa do município e aguardam transferência para um hospital de referência.

A informação foi confirmada pela própria unidade hospitalar à reportagem da Folha da Região. Segundo o hospital, os recém-nascidos já foram inseridos no sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), responsável por coordenar a disponibilização de vagas em unidades especializadas.

De acordo com a Santa Casa, a transferência é necessária porque os bebês precisam de um atendimento especializado que não está disponível na instituição.

Hospital não divulga detalhes clínicos