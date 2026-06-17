Os bebês que nasceram dentro de uma residência no bairro Atlântico, em Araçatuba, na manhã desta quarta-feira, 17, seguem internados sob cuidados intensivos na Santa Casa do município e aguardam transferência para um hospital de referência.
A informação foi confirmada pela própria unidade hospitalar à reportagem da Folha da Região. Segundo o hospital, os recém-nascidos já foram inseridos no sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), responsável por coordenar a disponibilização de vagas em unidades especializadas.
De acordo com a Santa Casa, a transferência é necessária porque os bebês precisam de um atendimento especializado que não está disponível na instituição.
Hospital não divulga detalhes clínicos
Em razão das regras estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o hospital informou que não pode divulgar qual é a especialidade médica necessária nem fornecer detalhes sobre o estado de saúde dos recém-nascidos.
A unidade confirmou apenas que ambos permanecem internados e recebendo assistência médica enquanto aguardam definição sobre a transferência.
Caso mobilizou equipes de resgate
O caso ganhou repercussão após uma gestante dar à luz gêmeos dentro de casa antes da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Após o nascimento, os bebês foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanecem sob acompanhamento médico.
A transferência para outra unidade dependerá da disponibilidade de vaga em hospital habilitado para o atendimento especializado necessário.
A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda novas atualizações sobre o estado de saúde e a transferência dos recém-nascidos.
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