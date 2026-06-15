Com a Copa do Mundo movimentando torcedores em todo o país, um grupo de cães resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba entrou em campo por uma causa especial: conquistar um novo lar. Para aumentar a visibilidade dos animais disponíveis para adoção, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal promoveu uma sessão de fotos que será divulgada nas redes sociais.
Atualmente, 14 animais estão aptos para adoção no CCZ. Segundo o Conselho, a iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da adoção responsável e ajudar a reduzir o número de cães que aguardam por uma família.
"Pensamos em fazer algo diferente para atrair algumas adoções, porque são animais que já estão liberados de busca e apreensão ou estavam debilitados. Aqui é um local de passagem, esses animais têm que ser adotados e, às vezes, os munícipes não sabem disso", explicou Mariana Oliveira, presidente do Conselho.
Apesar dos esforços das equipes de proteção animal, o número de denúncias e resgates continua elevado em Araçatuba. Em contrapartida, as adoções ainda ocorrem em ritmo abaixo do esperado.
Muitos dos animais acolhidos pelo CCZ foram vítimas de abandono ou maus-tratos. Entre eles está Antônio, um filhote caramelo encontrado dentro de um bueiro. Já Susy, uma cadela com deficiência física, foi abandonada e hoje aguarda uma nova oportunidade ao lado de uma família.
De acordo com a equipe do Centro de Controle de Zoonoses, o processo de adoção é simples, mas exige responsabilidade e compromisso por parte dos futuros tutores. Os interessados passam por orientações para garantir que o animal seja encaminhado para um ambiente seguro e adequado.
"Temos uma campanha permanente de adoção, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. O interessado precisa ser maior de 18 anos, trazer um documento com foto e comprovante de residência. Fazemos uma entrevista sobre posse responsável e depois concluímos com a assinatura de um termo", orientou a veterinária do CCZ Andresa Xavier Frade Gomes.
A ação fotográfica também teve um significado especial para os profissionais que acompanham diariamente histórias marcadas por abandono, sofrimento e recuperação. Cada imagem registrada representa uma nova chance para animais que superaram situações difíceis e agora esperam encontrar um lar definitivo.
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