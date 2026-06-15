Com a Copa do Mundo movimentando torcedores em todo o país, um grupo de cães resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba entrou em campo por uma causa especial: conquistar um novo lar. Para aumentar a visibilidade dos animais disponíveis para adoção, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal promoveu uma sessão de fotos que será divulgada nas redes sociais.

Atualmente, 14 animais estão aptos para adoção no CCZ. Segundo o Conselho, a iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da adoção responsável e ajudar a reduzir o número de cães que aguardam por uma família.

"Pensamos em fazer algo diferente para atrair algumas adoções, porque são animais que já estão liberados de busca e apreensão ou estavam debilitados. Aqui é um local de passagem, esses animais têm que ser adotados e, às vezes, os munícipes não sabem disso", explicou Mariana Oliveira, presidente do Conselho.