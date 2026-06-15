A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promoverá nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18) uma ação de vacinação contra a gripe em um supermercado localizado na Rua Marcos Toquetão, no Jardim Jussara. A imunização será oferecida gratuitamente para toda a população acima de seis meses de idade.

A iniciativa faz parte das ações extramuros realizadas pelo município para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao imunizante. Uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedro Perri estará no estacionamento do estabelecimento das 10h às 12h e das 15h às 17h.

Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, a estratégia contribui para aumentar a proteção da população durante o inverno, período em que há maior circulação de vírus respiratórios. A vacina é considerada a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela influenza.