A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promoverá nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18) uma ação de vacinação contra a gripe em um supermercado localizado na Rua Marcos Toquetão, no Jardim Jussara. A imunização será oferecida gratuitamente para toda a população acima de seis meses de idade.
A iniciativa faz parte das ações extramuros realizadas pelo município para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao imunizante. Uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedro Perri estará no estacionamento do estabelecimento das 10h às 12h e das 15h às 17h.
Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, a estratégia contribui para aumentar a proteção da população durante o inverno, período em que há maior circulação de vírus respiratórios. A vacina é considerada a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela influenza.
Apesar de a imunização estar liberada para todos acima de seis meses, a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação entre crianças menores de seis anos, idosos e gestantes, grupos mais vulneráveis às formas graves da doença.
A campanha também segue nas Unidades Básicas de Saúde de Araçatuba, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As UBSs Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2 funcionam em horário estendido, até as 22h.
Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.
Desde o início da campanha, o município aplicou 27.516 doses da vacina contra a gripe. Foram imunizados 16.408 idosos, 3.006 crianças e 473 gestantes, resultando em cobertura vacinal de 36,04% entre os grupos prioritários.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.