A Secretaria Municipal de Assistência Social de Araçatuba iniciou nesta segunda-feira (15) a entrega de kits de inverno para pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). A iniciativa faz parte da Operação Noites Frias, que tem como objetivo reduzir os impactos das baixas temperaturas sobre a população mais vulnerável.

Ao todo, serão distribuídos 110 kits compostos por um conjunto de moletom (calça e blusa), um par de meias e uma manta. Os itens foram adquiridos com recursos do Governo Federal destinados ao atendimento da população em situação de rua.

A entrega começou na sede do Centro POP, no bairro Paraíso, e contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Edson Neves Terra Júnior, além de representantes da equipe técnica do serviço.