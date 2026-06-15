A Secretaria Municipal de Assistência Social de Araçatuba iniciou nesta segunda-feira (15) a entrega de kits de inverno para pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). A iniciativa faz parte da Operação Noites Frias, que tem como objetivo reduzir os impactos das baixas temperaturas sobre a população mais vulnerável.
Ao todo, serão distribuídos 110 kits compostos por um conjunto de moletom (calça e blusa), um par de meias e uma manta. Os itens foram adquiridos com recursos do Governo Federal destinados ao atendimento da população em situação de rua.
A entrega começou na sede do Centro POP, no bairro Paraíso, e contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Edson Neves Terra Júnior, além de representantes da equipe técnica do serviço.
Segundo o secretário, a ação busca oferecer mais proteção e dignidade às pessoas que enfrentam o período de frio intenso nas ruas.
“Com a chegada das temperaturas mais baixas, a entrega dos kits se torna uma importante ação de proteção social. Sabemos que a exposição ao frio representa riscos à saúde, por isso, esse atendimento vai além da assistência material: é uma demonstração de cuidado e acolhimento”, afirmou.
Além dos atendidos que frequentam o Centro POP, os kits também serão entregues durante as abordagens sociais realizadas ao longo da semana para pessoas que permanecem em vias públicas e não utilizam regularmente os serviços da unidade.
A Operação Noites Frias começou nesta segunda-feira e seguirá até o fim de agosto. O trabalho será realizado por assistentes sociais e psicólogas do Centro POP, que percorrerão pontos já mapeados da cidade, como praças, avenidas e outros espaços públicos, de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h.
Durante as abordagens, as equipes oferecem orientações e encaminhamento para acolhimento no Albergue Noturno Senhor Bom Jesus da Lapa. No local, as pessoas que aceitam o atendimento têm acesso a alimentação, banho, espaço para descanso e café da manhã.
A população também pode colaborar com a operação informando locais onde haja pessoas em situação de vulnerabilidade pelo WhatsApp (18) 98103-3297. Após as 20h, os atendimentos passam a ser realizados pela Guarda Civil Municipal, por meio dos telefones 153 e (18) 3636-1240.
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