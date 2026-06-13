O acidente que mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores de Araçatuba na madrugada deste sábado (13), quando um Fiat Fastback invadiu uma oficina mecânica na Avenida Waldir Felizola de Moraes, teve um novo desdobramento horas depois.
Segundo informações registradas pela polícia, o proprietário do veículo, um jogador de futebol de 32 anos, natural de Araçatuba e que atualmente atua no futebol árabe, foi conduzido à delegacia após um desentendimento ocorrido no local do acidente.
Conforme já divulgado, o automóvel era conduzido por um amigo do atleta, de 29 anos, que teria perdido o controle da direção, subido na calçada e atingido três pilares da fachada da oficina, provocando grandes danos ao imóvel. O motorista foi socorrido consciente e levado para atendimento médico com dores na região do peito.
Enquanto a perícia realizava os levantamentos técnicos, o jogador chegou ao local acompanhado da esposa e teria tentado acessar o interior do veículo para retirar uma bolsa. Como a área estava isolada para os trabalhos periciais, os policiais impediram a aproximação.
De acordo com o boletim de ocorrência, a situação evoluiu para uma discussão, ocasião em que o atleta teria desacatado e ameaçado os agentes que atuavam na ocorrência. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial para prestar esclarecimentos.
A ocorrência foi registrada pelos crimes de desacato e ameaça. Após ser ouvido pela autoridade policial, o jogador foi liberado na presença de seu advogado.
Ainda segundo o registro, o telefone celular da esposa do atleta foi apreendido para perícia. Ela teria filmado parte da confusão, e o conteúdo poderá ser utilizado no curso das investigações.
O caso agora será apurado pela Polícia Civil, que irá analisar as circunstâncias envolvendo tanto a ocorrência registrada após a perícia quanto os demais elementos relacionados ao episódio.
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