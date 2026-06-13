O acidente que mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores de Araçatuba na madrugada deste sábado (13), quando um Fiat Fastback invadiu uma oficina mecânica na Avenida Waldir Felizola de Moraes, teve um novo desdobramento horas depois.

Segundo informações registradas pela polícia, o proprietário do veículo, um jogador de futebol de 32 anos, natural de Araçatuba e que atualmente atua no futebol árabe, foi conduzido à delegacia após um desentendimento ocorrido no local do acidente.

Conforme já divulgado, o automóvel era conduzido por um amigo do atleta, de 29 anos, que teria perdido o controle da direção, subido na calçada e atingido três pilares da fachada da oficina, provocando grandes danos ao imóvel. O motorista foi socorrido consciente e levado para atendimento médico com dores na região do peito.