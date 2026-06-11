Os torcedores de Araçatuba terão um espaço especial para acompanhar a caminhada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A Prefeitura promoverá a Fan Fest Copa na Praça, evento gratuito que transformará a Praça Olímpica "Hugo Lippi Jr" em ponto de encontro para os apaixonados por futebol durante os compromissos do Brasil no torneio.
A iniciativa contará com transmissão das partidas em telão de grande porte, proporcionando aos torcedores a oportunidade de viver a emoção dos jogos em clima de união e confraternização. A programação começará sempre duas horas antes do apito inicial de cada confronto.
Na fase inicial, o público poderá acompanhar os duelos entre Brasil e Marrocos, marcado para o dia 13 de junho, Brasil e Haiti, no dia 19, e Brasil e Escócia, no dia 24.
A estrutura preparada para receber os visitantes inclui palco para animação, praça de alimentação, venda de bebidas, feira de artesanato e espaços de apoio ao público. A orientação da organização é para que os torcedores levem suas próprias cadeiras para maior comodidade durante as transmissões.
Segundo a administração municipal, a proposta é incentivar a ocupação dos espaços públicos, fortalecer o convívio entre os moradores e impulsionar a movimentação econômica em torno do evento, beneficiando comerciantes e empreendedores locais.
Para garantir segurança e fluidez no entorno da praça, equipes da Guarda Civil Municipal e da Mobilidade Urbana atuarão durante os dias de transmissão. Também serão disponibilizados banheiros químicos para atender os participantes.
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