Os torcedores de Araçatuba terão um espaço especial para acompanhar a caminhada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A Prefeitura promoverá a Fan Fest Copa na Praça, evento gratuito que transformará a Praça Olímpica "Hugo Lippi Jr" em ponto de encontro para os apaixonados por futebol durante os compromissos do Brasil no torneio.

A iniciativa contará com transmissão das partidas em telão de grande porte, proporcionando aos torcedores a oportunidade de viver a emoção dos jogos em clima de união e confraternização. A programação começará sempre duas horas antes do apito inicial de cada confronto.

Na fase inicial, o público poderá acompanhar os duelos entre Brasil e Marrocos, marcado para o dia 13 de junho, Brasil e Haiti, no dia 19, e Brasil e Escócia, no dia 24.