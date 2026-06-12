Uma mulher foi presa na noite dessa quinta-feira (11) durante uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada em um apartamento localizado no bairro Doutor Antônio Vilela, após denúncia relacionada ao armazenamento de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a denúncia. No local, os policiais fizeram contato com a moradora e informaram o teor das informações recebidas.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher admitiu que havia drogas armazenadas no imóvel e indicou aos policiais onde o material estava guardado. Durante as buscas, foram encontrados 17 tijolos de pasta base de cocaína em um dos cômodos do apartamento.