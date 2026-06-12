Uma mulher foi presa na noite dessa quinta-feira (11) durante uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada em um apartamento localizado no bairro Doutor Antônio Vilela, após denúncia relacionada ao armazenamento de entorpecentes.
Segundo informações da Polícia Militar, as equipes se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a denúncia. No local, os policiais fizeram contato com a moradora e informaram o teor das informações recebidas.
Ainda de acordo com a corporação, a mulher admitiu que havia drogas armazenadas no imóvel e indicou aos policiais onde o material estava guardado. Durante as buscas, foram encontrados 17 tijolos de pasta base de cocaína em um dos cômodos do apartamento.
Além do entorpecente, os agentes apreenderam um aparelho celular e a quantia de R$ 27 mil em dinheiro. Todo o material foi recolhido para perícia e apresentado na unidade policial responsável pelo caso.
A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ela permaneceu à disposição da Justiça e deverá responder por tráfico de drogas.
A investigação prossegue para apurar a origem dos entorpecentes e a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.
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