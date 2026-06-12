12 de junho de 2026
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BAIRRO VILELA

Baep apreende 17 tijolos de cocaína e R$ 27 mil em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Mulher foi detida após denúncia sobre armazenamento de drogas em apartamento no bairro Doutor Antônio Vilela
Mulher foi detida após denúncia sobre armazenamento de drogas em apartamento no bairro Doutor Antônio Vilela

Uma mulher foi presa na noite dessa quinta-feira (11) durante uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada em um apartamento localizado no bairro Doutor Antônio Vilela, após denúncia relacionada ao armazenamento de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a denúncia. No local, os policiais fizeram contato com a moradora e informaram o teor das informações recebidas.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher admitiu que havia drogas armazenadas no imóvel e indicou aos policiais onde o material estava guardado. Durante as buscas, foram encontrados 17 tijolos de pasta base de cocaína em um dos cômodos do apartamento.

Além do entorpecente, os agentes apreenderam um aparelho celular e a quantia de R$ 27 mil em dinheiro. Todo o material foi recolhido para perícia e apresentado na unidade policial responsável pelo caso.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ela permaneceu à disposição da Justiça e deverá responder por tráfico de drogas.

A investigação prossegue para apurar a origem dos entorpecentes e a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.

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