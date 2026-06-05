O Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho promoverá na próxima terça-feira (9), em Araçatuba, um processo seletivo com 100 oportunidades de contratação para o cargo de negociador.

As vagas são oferecidas pela empresa Toledo Piza Advogados e têm como requisito mínimo a conclusão do ensino médio. Os candidatos selecionados receberão salário de R$ 1.621,00, além de vale-alimentação no valor de R$ 17,30 por dia trabalhado e vale-transporte para utilização no sistema de transporte urbano do município.

As contratações serão destinadas às unidades Aval Aviação e Toledo Saverio. Os profissionais poderão atuar em dois turnos distintos: das 8h às 14h, de segunda a sábado, ou das 14h às 20h de segunda a sexta-feira, com expediente aos sábados das 8h às 14h.