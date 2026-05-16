18 de maio de 2026
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IAM MATAR ALGUÉM

Dupla é detida com armas e moto adulterada em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Segundo a PM, abordados disseram que estavam armados para cometer homicídio
Segundo a PM, abordados disseram que estavam armados para cometer homicídio

Dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar na sexta-feira (15), em Andradina, após serem flagrados com armas de fogo durante patrulhamento no bairro São João.

Segundo a PM, a equipe passava pela rua Dez quando tentou abordar uma motocicleta ocupada por dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados logo depois.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com um adolescente um revólver calibre 38, com a numeração suprimida, carregado com cinco munições intactas. Com o outro abordado, foi encontrada uma pistola FN calibre 32, também carregada, com sete munições.

Ainda conforme a polícia, a motocicleta usada pela dupla estava sem placa de identificação e com o chassi suprimido, o que reforçou a suspeita de irregularidade.

De acordo com a PM, os dois teriam confessado que estavam armados com a intenção de cometer um homicídio. Eles foram levados ao Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. As armas, as munições e a motocicleta foram apreendidas.

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