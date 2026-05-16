Dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar na sexta-feira (15), em Andradina, após serem flagrados com armas de fogo durante patrulhamento no bairro São João.

Segundo a PM, a equipe passava pela rua Dez quando tentou abordar uma motocicleta ocupada por dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados logo depois.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com um adolescente um revólver calibre 38, com a numeração suprimida, carregado com cinco munições intactas. Com o outro abordado, foi encontrada uma pistola FN calibre 32, também carregada, com sete munições.