Dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar na sexta-feira (15), em Andradina, após serem flagrados com armas de fogo durante patrulhamento no bairro São João.
Segundo a PM, a equipe passava pela rua Dez quando tentou abordar uma motocicleta ocupada por dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados logo depois.
Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com um adolescente um revólver calibre 38, com a numeração suprimida, carregado com cinco munições intactas. Com o outro abordado, foi encontrada uma pistola FN calibre 32, também carregada, com sete munições.
Ainda conforme a polícia, a motocicleta usada pela dupla estava sem placa de identificação e com o chassi suprimido, o que reforçou a suspeita de irregularidade.
De acordo com a PM, os dois teriam confessado que estavam armados com a intenção de cometer um homicídio. Eles foram levados ao Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. As armas, as munições e a motocicleta foram apreendidas.
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