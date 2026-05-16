Uma operação integrada de fiscalização de trânsito realizada na noite de sexta-feira (15), em Guararapes, terminou com 395 testes de etilômetro aplicados e 23 autuações por recusa ao bafômetro.
A ação aconteceu na avenida Rio Branco e fez parte da Operação Direção Segura Integrada, realizada pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil e agentes do Detran-SP.
Segundo a PM, o objetivo foi reforçar a fiscalização nas vias urbanas e combater a condução de veículos sob efeito de álcool, uma das principais causas de acidentes graves no trânsito.
Além das recusas ao teste do bafômetro, também foram registradas autuações por irregularidades como licenciamento vencido e condução de veículo por pessoa não habilitada. Alguns veículos foram removidos ao pátio para as providências administrativas cabíveis.
Ainda conforme a polícia, a operação ocorreu sem intercorrências e teve caráter preventivo, com foco no aumento da segurança de motoristas, passageiros e pedestres que circulam pelo município.
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