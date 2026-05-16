Uma operação integrada de fiscalização de trânsito realizada na noite de sexta-feira (15), em Guararapes, terminou com 395 testes de etilômetro aplicados e 23 autuações por recusa ao bafômetro.

A ação aconteceu na avenida Rio Branco e fez parte da Operação Direção Segura Integrada, realizada pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil e agentes do Detran-SP.

Segundo a PM, o objetivo foi reforçar a fiscalização nas vias urbanas e combater a condução de veículos sob efeito de álcool, uma das principais causas de acidentes graves no trânsito.