Um adolescente foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na sexta-feira (15), em Guararapes, durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Jardim São Judas.
Segundo a PM, a equipe abordou uma motocicleta Honda Biz na rua João Batista Perez Marques. O veículo era conduzido pelo adolescente, que passou por revista pessoal.
Durante a abordagem, os policiais encontraram no bolso dele dez porções de maconha, embaladas em plástico e prontas para a venda.
Diante da situação, o adolescente foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu apreendido à disposição da Justiça.
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