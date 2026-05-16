Um adolescente foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na sexta-feira (15), em Guararapes, durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Jardim São Judas.

Segundo a PM, a equipe abordou uma motocicleta Honda Biz na rua João Batista Perez Marques. O veículo era conduzido pelo adolescente, que passou por revista pessoal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no bolso dele dez porções de maconha, embaladas em plástico e prontas para a venda.