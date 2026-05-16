18 de maio de 2026
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MENOR NO CRIME

Adolescente é flagrado com drogas prontas para venda

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Droga estava embalada para venda e foi encontrada durante abordagem da PM
Droga estava embalada para venda e foi encontrada durante abordagem da PM

Um adolescente foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na sexta-feira (15), em Guararapes, durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Jardim São Judas.

Segundo a PM, a equipe abordou uma motocicleta Honda Biz na rua João Batista Perez Marques. O veículo era conduzido pelo adolescente, que passou por revista pessoal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no bolso dele dez porções de maconha, embaladas em plástico e prontas para a venda.

Diante da situação, o adolescente foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

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