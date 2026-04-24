Na rotina corrida, muitas pessoas ainda ficam em dúvida sobre qual serviço de saúde procurar em Araçatuba: a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro ou o pronto-socorro. A escolha, no entanto, faz diferença direta no tempo de espera, na qualidade do atendimento e no funcionamento de toda a rede pública.
Um dos destaques atuais é a estrutura disponível no município, que conta com um pronto-socorro municipal, localizado no bairro São Joaquim, ao lado da Havan, além de 20 UBSs espalhadas pela cidade. Duas dessas unidades funcionam 24 horas - Umuarama II e Morada dos Nobres - enquanto a unidade do Planalto atende até 22h e as demais seguem até 19h.
As UBSs são consideradas a principal porta de entrada do sistema público de saúde, com foco na prevenção, no acompanhamento contínuo e no cuidado integral da população. Nesses locais, são realizados atendimentos como consultas de rotina, controle de doenças crônicas, vacinação, exames preventivos e acompanhamento de gestantes e crianças.
Além disso, as unidades também recebem casos leves e não urgentes, como sintomas gripais, dores musculares, febre baixa e pequenos procedimentos, como curativos e retirada de pontos, contribuindo para evitar a sobrecarga em serviços de maior complexidade.
Já o pronto-socorro é destinado a situações mais graves e que exigem atendimento imediato, como dores intensas, falta de ar, traumas, suspeita de infarto ou AVC, convulsões e crises psiquiátricas agudas. A unidade conta com estrutura equipada para emergências, incluindo exames e suporte avançado.
De acordo com o diretor médico da Zatti Saúde, Dr. Antônio Poletto, buscar o local adequado impacta diretamente na eficiência do atendimento. Segundo ele, quando o paciente procura a UBS em casos leves, recebe um cuidado contínuo, com acompanhamento ao longo do tempo, o que contribui para a prevenção de doenças e melhora na qualidade de vida.
O médico também destaca que a escolha correta pode ser decisiva em situações graves. Em casos como suspeita de infarto, por exemplo, procurar diretamente o pronto-socorro garante rapidez no atendimento e pode fazer toda a diferença no desfecho do paciente.
"Sim, o atendimento no local correto contribui diretamente para a otimização dos recursos públicos. Quando casos simples são direcionados corretamente para as UBSs, há redução da sobrecarga no pronto-socorro, permitindo que a estrutura de maior complexidade seja utilizada por quem realmente precisa. Isso melhora o fluxo de atendimento, reduz custos com exames e internações desnecessárias e torna todo o sistema de saúde mais sustentável e eficiente", destaca.
Além dos benefícios individuais, a decisão também reflete no funcionamento do sistema público. Ainda conforme Poletto, direcionar corretamente os atendimentos ajuda a reduzir a sobrecarga no pronto-socorro, otimiza recursos e evita gastos desnecessários com exames e internações.
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