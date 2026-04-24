Na rotina corrida, muitas pessoas ainda ficam em dúvida sobre qual serviço de saúde procurar em Araçatuba: a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro ou o pronto-socorro. A escolha, no entanto, faz diferença direta no tempo de espera, na qualidade do atendimento e no funcionamento de toda a rede pública.

Um dos destaques atuais é a estrutura disponível no município, que conta com um pronto-socorro municipal, localizado no bairro São Joaquim, ao lado da Havan, além de 20 UBSs espalhadas pela cidade. Duas dessas unidades funcionam 24 horas - Umuarama II e Morada dos Nobres - enquanto a unidade do Planalto atende até 22h e as demais seguem até 19h.

As UBSs são consideradas a principal porta de entrada do sistema público de saúde, com foco na prevenção, no acompanhamento contínuo e no cuidado integral da população. Nesses locais, são realizados atendimentos como consultas de rotina, controle de doenças crônicas, vacinação, exames preventivos e acompanhamento de gestantes e crianças.