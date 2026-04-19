A Santa Casa de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (20) um procedimento com polilaminina, substância ainda em fase de pesquisa e sem registro definitivo como tratamento no país. Segundo o hospital, a aplicação será feita em um paciente de 50 anos, morador de Clementina, que sofreu lesão medular após um acidente de trânsito em janeiro.

De acordo com a instituição, o caso foi enquadrado como uso compassivo, mecanismo que permite acesso excepcional a terapias experimentais para pacientes em situação grave e sem alternativa terapêutica considerada eficaz. Esse tipo de autorização é previsto pela Anvisa em regras específicas para produtos ainda investigacionais.

Ainda segundo a Santa Casa, o paciente foi transferido para Araçatuba após atendimento inicial em Birigui e apresentou comprometimento neurológico importante depois do trauma. O procedimento será conduzido por médicos ligados ao protocolo de pesquisa sobre lesão raquimedular.