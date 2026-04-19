20 de abril de 2026
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ESPERANÇA

Santa Casa de Araçatuba realiza procedimento com polilaminina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Santa Casa de Araçatuba
Procedimento com polilaminina é autorizado em uso compassivo e ainda está em estudo
Procedimento com polilaminina é autorizado em uso compassivo e ainda está em estudo

A Santa Casa de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (20) um procedimento com polilaminina, substância ainda em fase de pesquisa e sem registro definitivo como tratamento no país. Segundo o hospital, a aplicação será feita em um paciente de 50 anos, morador de Clementina, que sofreu lesão medular após um acidente de trânsito em janeiro.

De acordo com a instituição, o caso foi enquadrado como uso compassivo, mecanismo que permite acesso excepcional a terapias experimentais para pacientes em situação grave e sem alternativa terapêutica considerada eficaz. Esse tipo de autorização é previsto pela Anvisa em regras específicas para produtos ainda investigacionais.

Ainda segundo a Santa Casa, o paciente foi transferido para Araçatuba após atendimento inicial em Birigui e apresentou comprometimento neurológico importante depois do trauma. O procedimento será conduzido por médicos ligados ao protocolo de pesquisa sobre lesão raquimedular.

A polilaminina vem ganhando atenção nos últimos meses, mas o próprio cenário regulatório indica que a substância ainda passa por etapas iniciais de avaliação. Em janeiro, a Anvisa autorizou um estudo clínico de fase 1 para investigar a segurança da aplicação em um grupo restrito de pacientes com lesões específicas da medula espinhal.

Assim, embora o procedimento seja tratado como uma possibilidade para casos complexos, especialistas e órgãos reguladores ainda consideram a terapia experimental. O resultado da aplicação e a evolução do paciente deverão ser acompanhados dentro desse contexto de pesquisa e uso excepcional.

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