A Prefeitura de Penápolis instaurou essa semana uma sindicância administrativa para investigar possíveis inconsistências no controle de qualidade da merenda escolar fornecida aos alunos da rede municipal. A medida foi oficializada por portaria assinada pelo prefeito Caique Rossi (PSD) e publicada no Diário Oficial do Município.

A apuração tem como base relatórios produzidos pela Controladoria Interna após vistorias realizadas na Cozinha Piloto. Os documentos apontam indícios de irregularidades em diferentes etapas do processo, incluindo recebimento, armazenamento, manipulação e distribuição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar. Também há menções a possíveis descumprimentos de critérios estabelecidos no edital que rege as aquisições vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca verificar a conformidade dos procedimentos adotados, garantir a qualidade dos produtos oferecidos aos estudantes e assegurar o cumprimento de normas legais e administrativas.