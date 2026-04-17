A Prefeitura de Penápolis instaurou essa semana uma sindicância administrativa para investigar possíveis inconsistências no controle de qualidade da merenda escolar fornecida aos alunos da rede municipal. A medida foi oficializada por portaria assinada pelo prefeito Caique Rossi (PSD) e publicada no Diário Oficial do Município.
A apuração tem como base relatórios produzidos pela Controladoria Interna após vistorias realizadas na Cozinha Piloto. Os documentos apontam indícios de irregularidades em diferentes etapas do processo, incluindo recebimento, armazenamento, manipulação e distribuição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar. Também há menções a possíveis descumprimentos de critérios estabelecidos no edital que rege as aquisições vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Segundo a administração municipal, a iniciativa busca verificar a conformidade dos procedimentos adotados, garantir a qualidade dos produtos oferecidos aos estudantes e assegurar o cumprimento de normas legais e administrativas.
Uma comissão formada por servidores públicos foi designada para conduzir os trabalhos, sob coordenação de Sabrina Barbosa Gonçalves. O prazo inicial para conclusão da sindicância é de 60 dias, com possibilidade de prorrogação.
O tema já havia sido debatido na Câmara Municipal no mês anterior, após a aprovação de um requerimento solicitando esclarecimentos sobre o controle dos alimentos distribuídos nas escolas. Durante a discussão, vereadores apresentaram questionamentos sobre os critérios de avaliação dos produtos, a atuação de profissionais técnicos e a frequência das inspeções.
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