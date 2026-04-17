Acontece até o dia 26 de abril, no Recinto Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, o 35º Congresso Brasileiro de Conformação & Trabalho, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM). A programação tem entrada de visitantes pelo portão 3, das 7h às 17h.

O evento integra um calendário anual que posiciona Araçatuba como um dos principais polos de turismo de eventos ligados ao agronegócio e ao segmento equestre. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Turismo, as competições organizadas pela ABQM no município movimentam, em conjunto, mais de R$ 55 milhões por ano.

Os indicadores operacionais demonstram a dimensão logística dessas atividades. Ao longo das principais provas, são registradas mais de 10 mil inscrições, com a participação de cerca de 1.650 competidores e mais de 3 mil animais. O público envolve representantes de mais de 20 estados, incluindo proprietários, equipes técnicas e visitantes.