Acontece até o dia 26 de abril, no Recinto Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, o 35º Congresso Brasileiro de Conformação & Trabalho, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM). A programação tem entrada de visitantes pelo portão 3, das 7h às 17h.
O evento integra um calendário anual que posiciona Araçatuba como um dos principais polos de turismo de eventos ligados ao agronegócio e ao segmento equestre. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Turismo, as competições organizadas pela ABQM no município movimentam, em conjunto, mais de R$ 55 milhões por ano.
Os indicadores operacionais demonstram a dimensão logística dessas atividades. Ao longo das principais provas, são registradas mais de 10 mil inscrições, com a participação de cerca de 1.650 competidores e mais de 3 mil animais. O público envolve representantes de mais de 20 estados, incluindo proprietários, equipes técnicas e visitantes.
No setor hoteleiro, a taxa de ocupação durante os eventos costuma variar entre 90% e 100%, com absorção de demanda também em cidades da região. A elevação no fluxo de visitantes impacta diretamente segmentos como alimentação, transporte, comércio varejista e serviços.
Além do efeito imediato sobre o consumo, os eventos têm reflexos estruturais. Desde 2019, o recinto que recebe as competições passou por melhorias que somam mais de R$ 7 milhões em investimentos, ampliando a capacidade de atendimento e o padrão das instalações.
No mercado de trabalho, cada edição das principais provas gera aproximadamente 300 postos diretos e mais de 600 indiretos, distribuídos em áreas como operação de eventos, logística, hotelaria e serviços de apoio.
O conjunto desses fatores evidencia o papel dos eventos da ABQM na dinâmica econômica local, com efeitos concentrados no curto prazo e desdobramentos na infraestrutura e na cadeia de serviços.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.