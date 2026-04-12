Uma operação de grande porte mobilizou forças de segurança e terminou com seis pessoas presas em flagrante na noite de sexta-feira (10), em General Salgado. Batizada de “Guardião da Honra”, a ofensiva teve como foco o combate ao tráfico de drogas e a resposta a recentes crimes registrados na cidade.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior 10, com sede em Araçatuba, e contou com o apoio da Polícia Militar. Ao todo, 72 agentes participaram da operação, utilizando 28 viaturas e suporte de equipes especializadas, incluindo o canil.
Durante as diligências, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos do município. Os locais, segundo as investigações, eram utilizados como bases para armazenamento e comercialização de entorpecentes.
Nas ações, os policiais apreenderam uma variedade de drogas, como maconha, crack, cocaína, haxixe e substâncias sintéticas já prontas para venda. Além disso, foram recolhidos 21 aparelhos celulares, quantias em dinheiro, anotações ligadas ao tráfico e dezenas de embalagens utilizadas para fracionamento das drogas.
Também chamaram a atenção objetos inusitados encontrados durante as buscas, como perfumes importados e até uma espada.
Os seis detidos foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, a operação representa um duro golpe contra o tráfico na região e novas ações não estão descartadas, a partir das informações reunidas ao longo das investigações.
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