Uma operação de grande porte mobilizou forças de segurança e terminou com seis pessoas presas em flagrante na noite de sexta-feira (10), em General Salgado. Batizada de “Guardião da Honra”, a ofensiva teve como foco o combate ao tráfico de drogas e a resposta a recentes crimes registrados na cidade.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior 10, com sede em Araçatuba, e contou com o apoio da Polícia Militar. Ao todo, 72 agentes participaram da operação, utilizando 28 viaturas e suporte de equipes especializadas, incluindo o canil.

Durante as diligências, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos do município. Os locais, segundo as investigações, eram utilizados como bases para armazenamento e comercialização de entorpecentes.