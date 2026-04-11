A concessionária ViaRondon anunciou mudanças importantes no tráfego da rodovia Marechal Rondon a partir deste sábado (11), no trecho de Penápolis. A alteração ocorre por conta do início das obras de construção de uma ponte sobre o Ribeirão Lajeado e deve impactar diretamente quem trafega pela região.
A principal mudança envolve o desvio do fluxo na pista leste, sentido capital. Os motoristas serão direcionados para a pista oeste na altura do km 483,1, em um trecho de aproximadamente um quilômetro. Nesse ponto, o tráfego funcionará em sistema de pista simples com mão dupla, concentrando veículos dos dois sentidos em uma única faixa.
Para garantir a segurança, a concessionária implantou sinalização reforçada e um sistema de transposição no local. Ainda assim, o alerta é claro: ultrapassagens estão proibidas e a redução de velocidade é obrigatória durante todo o percurso em desvio.
Outro ponto de atenção é o bloqueio da alça de acesso do trevo no km 484 para quem segue sentido capital. Motoristas que utilizam esse acesso deverão seguir até o km 486 para realizar o retorno e acessar a rodovia no sentido desejado.
Segundo a ViaRondon, toda a área foi previamente preparada e contará com monitoramento operacional contínuo durante a execução das obras.
Intervenção busca mais segurança
A obra será realizada no km 482+850 da pista leste e inclui a construção de uma nova ponte sobre o Ribeirão Lajeado, além do alteamento da pista, implantação de sistema de drenagem e nova sinalização.
A intervenção tem como foco melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança dos usuários e reduzir o risco de acidentes em um dos pontos críticos da rodovia.
A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao se aproximar do trecho, respeitem rigorosamente a sinalização e evitem qualquer manobra de risco.
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