A concessionária ViaRondon anunciou mudanças importantes no tráfego da rodovia Marechal Rondon a partir deste sábado (11), no trecho de Penápolis. A alteração ocorre por conta do início das obras de construção de uma ponte sobre o Ribeirão Lajeado e deve impactar diretamente quem trafega pela região.

A principal mudança envolve o desvio do fluxo na pista leste, sentido capital. Os motoristas serão direcionados para a pista oeste na altura do km 483,1, em um trecho de aproximadamente um quilômetro. Nesse ponto, o tráfego funcionará em sistema de pista simples com mão dupla, concentrando veículos dos dois sentidos em uma única faixa.

Para garantir a segurança, a concessionária implantou sinalização reforçada e um sistema de transposição no local. Ainda assim, o alerta é claro: ultrapassagens estão proibidas e a redução de velocidade é obrigatória durante todo o percurso em desvio.