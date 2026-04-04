Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na prisão de uma jovem por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (3), em José Bonifácio, região de Araçatuba. A abordagem ocorreu durante a Operação Impacto Semana Santa, no km 260,5 da rodovia SP-425, quando um ônibus foi parado para fiscalização.

Durante a inspeção das bagagens, os policiais identificaram entorpecentes pertencentes a uma passageira de 18 anos, ocupante da poltrona 07, moradora de Goiana (GO). Ao verificar os pertences, foram encontrados dois tijolos de pasta base e um tijolo de cloridrato de cocaína, totalizando cerca de 3 quilos. Além disso, havia nove porções de skunk, que somaram aproximadamente 40 gramas.

A ocorrência foi inicialmente registrada na Delegacia de Polícia Civil de José Bonifácio, sendo posteriormente encaminhada à Polícia Federal de São José do Rio Preto, onde foi formalizado o flagrante.