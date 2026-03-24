A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente no Campeonato Paulista Série A4. Com um elenco drasticamente reduzido, a equipe entra em campo nesta quarta-feira, 25, para enfrentar o Vocem, de Assis, no Estádio Adhemar de Barros.
A crise se intensificou após a saída de mais da metade do grupo nos últimos dias, deixando o clube com apenas 12 atletas disponíveis — número mínimo para montar uma equipe titular e praticamente sem alternativas no banco de reservas.
Na última colocação da tabela, com apenas cinco pontos somados, a AEA vê o risco de rebaixamento cada vez mais próximo. Restando apenas três rodadas para o fim da competição, o cenário é de pressão máxima dentro e fora de campo.
Além do confronto direto desta noite, o time ainda terá pela frente o Penapolense e o Jabaquara, adversários que podem selar o destino da equipe na competição.
Com um elenco no limite físico e emocional, o desafio da AEA vai além das quatro linhas: será preciso superar o caos interno e buscar resultados improváveis para tentar evitar a queda e encerrar a campanha com dignidade.
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