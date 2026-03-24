26 de março de 2026
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DESESPERO

Com apenas 12 atletas, AEA joga em casa sob pressão máxima

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Gênesis Siqueira
Com apenas 12 jogadores disponíveis, time de Araçatuba encara sequência decisiva sob pressão no Paulista
Com apenas 12 jogadores disponíveis, time de Araçatuba encara sequência decisiva sob pressão no Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente no Campeonato Paulista Série A4. Com um elenco drasticamente reduzido, a equipe entra em campo nesta quarta-feira, 25, para enfrentar o Vocem, de Assis, no Estádio Adhemar de Barros.

A crise se intensificou após a saída de mais da metade do grupo nos últimos dias, deixando o clube com apenas 12 atletas disponíveis — número mínimo para montar uma equipe titular e praticamente sem alternativas no banco de reservas.

Na última colocação da tabela, com apenas cinco pontos somados, a AEA vê o risco de rebaixamento cada vez mais próximo. Restando apenas três rodadas para o fim da competição, o cenário é de pressão máxima dentro e fora de campo.

Além do confronto direto desta noite, o time ainda terá pela frente o Penapolense e o Jabaquara, adversários que podem selar o destino da equipe na competição.

Com um elenco no limite físico e emocional, o desafio da AEA vai além das quatro linhas: será preciso superar o caos interno e buscar resultados improváveis para tentar evitar a queda e encerrar a campanha com dignidade.

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