A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente no Campeonato Paulista Série A4. Com um elenco drasticamente reduzido, a equipe entra em campo nesta quarta-feira, 25, para enfrentar o Vocem, de Assis, no Estádio Adhemar de Barros.

A crise se intensificou após a saída de mais da metade do grupo nos últimos dias, deixando o clube com apenas 12 atletas disponíveis — número mínimo para montar uma equipe titular e praticamente sem alternativas no banco de reservas.

Na última colocação da tabela, com apenas cinco pontos somados, a AEA vê o risco de rebaixamento cada vez mais próximo. Restando apenas três rodadas para o fim da competição, o cenário é de pressão máxima dentro e fora de campo.