Dois homens foram detidos na tarde de segunda-feira (23), em General Salgado, suspeitos de invadir e furtar três prédios públicos do município: a delegacia, o centro de convivência do idoso e a guarda mirim.
Na delegacia, a ação criminosa foi percebida quando policiais chegaram para o expediente e encontraram o local com sinais de arrombamento. Portões estavam abertos e havia vidros quebrados, além de marcas nas portas e janelas.
Durante a vistoria, foi constatado o desaparecimento de um colete balístico e outros objetos. Documentos, incluindo inquéritos, foram revirados, e lacres de materiais apreendidos, entre eles drogas e provas, estavam rompidos.
No centro de convivência do idoso, os suspeitos serraram a grade de uma janela para acessar o prédio. O espaço foi deixado desorganizado e houve furto de alimentos guardados em geladeira e estoque.
Já na sede da guarda mirim, imagens de segurança registraram a invasão ocorrida na madrugada de domingo (22). A dupla teria arrombado um portão e entrado pelos fundos, fugindo com produtos de limpeza.
Com apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais e do Grupo de Operações Especiais, policiais localizaram os suspeitos, de 22 e 25 anos, escondidos em uma residência da cidade.
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