Dois homens foram detidos na tarde de segunda-feira (23), em General Salgado, suspeitos de invadir e furtar três prédios públicos do município: a delegacia, o centro de convivência do idoso e a guarda mirim.

Na delegacia, a ação criminosa foi percebida quando policiais chegaram para o expediente e encontraram o local com sinais de arrombamento. Portões estavam abertos e havia vidros quebrados, além de marcas nas portas e janelas.

Durante a vistoria, foi constatado o desaparecimento de um colete balístico e outros objetos. Documentos, incluindo inquéritos, foram revirados, e lacres de materiais apreendidos, entre eles drogas e provas, estavam rompidos.