A Câmara Municipal de Araçatuba deve colocar em discussão, nesta segunda-feira (23), um projeto que trata diretamente do avanço das apostas online, com foco na proteção da população idosa. A proposta, de autoria do vereador João Pedro Pugina, cria um programa municipal voltado à conscientização e prevenção dos riscos associados aos jogos digitais, prática que cresce rapidamente no país.
O texto prevê ações educativas em espaços públicos como centros de convivência e instituições sociais, com o objetivo de orientar idosos sobre os impactos financeiros, emocionais e sociais das apostas. A iniciativa também busca ampliar o acesso à informação, utilizando linguagem clara e acessível para facilitar a compreensão desse público, considerado mais vulnerável a golpes e fraudes virtuais.
"O presente projeto institui o Programa de Conscientização e Prevenção aos Riscos dos Jogos de Apostas Online voltado à população idosa, com o objetivo de informar, orientar e sensibilizar os idosos quanto aos perigos associados ao vício em jogos de azar e apostas digitais, bem como às consequências econômicas, sociais e psicológicas dessa prática. Além do risco do vício, os idosos são frequentemente alvos de fraudes e golpes no ambiente digital, especialmente em plataformas que adotam práticas enganosas e utilizam linguagem técnica de difícil compreensão. Diante disso, o programa propõe o desenvolvimento de ações informativas, com conteúdo claro e acessível, que auxiliem os idosos a identificar riscos, evitar armadilhas e proteger seus dados e finanças", cita parte do texto.
Entre as principais propostas do projeto, estão a distribuição de materiais informativos, campanhas de conscientização e orientações sobre segurança digital e direitos do consumidor. A ideia é oferecer ferramentas para que os idosos consigam identificar práticas enganosas e evitar prejuízos financeiros decorrentes do uso dessas plataformas.
Outro ponto relevante é o alerta para os impactos na saúde mental. O uso excessivo de jogos de azar online pode desencadear dependência, ansiedade, isolamento social e até quadros depressivos. A proposta reconhece esse cenário e sugere ações preventivas que envolvam também o bem-estar emocional dos participantes.
O avanço das chamadas “bets” e jogos populares, como o conhecido “jogo do tigrinho”, tem acendido o alerta em todo o país. Dados recentes apontam crescimento expressivo no número de usuários dessas plataformas, inclusive entre pessoas acima de 60 anos, muitas vezes sem conhecimento dos riscos envolvidos. Esse contexto tem levado municípios e estados a discutirem medidas de proteção e regulação.
Caso aprovado, o programa poderá ser desenvolvido em parceria com universidades, especialistas e organizações sociais, ampliando o alcance das ações e garantindo maior efetividade. A proposta também reforça o papel do poder público na proteção de grupos vulneráveis, conforme previsto na Constituição Federal.
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