A Câmara Municipal de Araçatuba deve colocar em discussão, nesta segunda-feira (23), um projeto que trata diretamente do avanço das apostas online, com foco na proteção da população idosa. A proposta, de autoria do vereador João Pedro Pugina, cria um programa municipal voltado à conscientização e prevenção dos riscos associados aos jogos digitais, prática que cresce rapidamente no país.

O texto prevê ações educativas em espaços públicos como centros de convivência e instituições sociais, com o objetivo de orientar idosos sobre os impactos financeiros, emocionais e sociais das apostas. A iniciativa também busca ampliar o acesso à informação, utilizando linguagem clara e acessível para facilitar a compreensão desse público, considerado mais vulnerável a golpes e fraudes virtuais.

"O presente projeto institui o Programa de Conscientização e Prevenção aos Riscos dos Jogos de Apostas Online voltado à população idosa, com o objetivo de informar, orientar e sensibilizar os idosos quanto aos perigos associados ao vício em jogos de azar e apostas digitais, bem como às consequências econômicas, sociais e psicológicas dessa prática. Além do risco do vício, os idosos são frequentemente alvos de fraudes e golpes no ambiente digital, especialmente em plataformas que adotam práticas enganosas e utilizam linguagem técnica de difícil compreensão. Diante disso, o programa propõe o desenvolvimento de ações informativas, com conteúdo claro e acessível, que auxiliem os idosos a identificar riscos, evitar armadilhas e proteger seus dados e finanças", cita parte do texto.