Ao longo desta sexta-feira (20), a Polícia Militar realizou a captura de quatro pessoas que estavam sendo procuradas pela Justiça em municípios atendidos pelo 2º BPM/I.

Em Araçatuba, no bairro Santana, a ocorrência foi registrada no período da manhã. Após receberem denúncia, os policiais foram até o local, realizaram a abordagem e confirmaram, por meio de consulta ao sistema, a existência de um mandado de prisão civil em aberto. O indivíduo foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido.

Em Birigui, duas ocorrências foram registradas. Pela manhã, no Residencial Candeias, um indivíduo foi localizado após informações indicarem que ele era procurado. Durante a abordagem, foi confirmado um mandado de prisão civil em aberto. No período da tarde, no bairro Jardim São Braz, outro homem foi abordado e teve a mesma situação constatada.