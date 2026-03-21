Ao longo desta sexta-feira (20), a Polícia Militar realizou a captura de quatro pessoas que estavam sendo procuradas pela Justiça em municípios atendidos pelo 2º BPM/I.
Em Araçatuba, no bairro Santana, a ocorrência foi registrada no período da manhã. Após receberem denúncia, os policiais foram até o local, realizaram a abordagem e confirmaram, por meio de consulta ao sistema, a existência de um mandado de prisão civil em aberto. O indivíduo foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido.
Em Birigui, duas ocorrências foram registradas. Pela manhã, no Residencial Candeias, um indivíduo foi localizado após informações indicarem que ele era procurado. Durante a abordagem, foi confirmado um mandado de prisão civil em aberto. No período da tarde, no bairro Jardim São Braz, outro homem foi abordado e teve a mesma situação constatada.
Já em Avanhandava, na região central da cidade, um homem foi abordado durante patrulhamento no período da tarde. Após verificação, foi identificado um mandado de prisão temporária relacionado ao crime de estupro de vulnerável. Ele também foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.
Ambos foram encaminhados ao Distrito Policial e permaneceram presos, aguardando as determinações judiciais.
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