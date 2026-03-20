Duas cidades da região noroeste paulista ganharam destaque estadual ao conquistarem importantes reconhecimentos na área da Educação. Araçatuba e Birigui foram premiadas em iniciativas distintas que avaliam a qualidade do ensino e o cumprimento de metas educacionais.
Araçatuba foi contemplada com o Prêmio Excelência Educacional após atingir os objetivos de alfabetização estabelecidos para 2025 dentro do programa Alfabetiza Juntos SP. O desempenho foi medido a partir dos resultados do Saresp, levando em conta indicadores como leitura, matemática e fluxo escolar.
A cerimônia de entrega ocorreu nesta semana, no Memorial da América Latina, em São Paulo, reunindo representantes de cidades de todo o estado.
Ao todo, mais de mil escolas foram premiadas nesta edição, com previsão de repasse financeiro proporcional ao número de alunos matriculados. Entre as escolas de Araçatuba reconhecidas, estão: Índio Poti; Leonisia de Castro; Professor Antonio Rodrigues Martins Neto; Professor Floriano Camargo de Arruda Brasil; Professor Joaquim Dibo; Professor José Herculano de Araújo Ordini; Professor Mário de Moura; Professora Carmélia Mello Fonseca; Professora Euza Neuza Marcondes Arios; Professora Hélia Pinholi Mungo; Professora Henny Ferraz Homem; Professora Leda Aparecida Lima Martins; e Professor Ribeiro Mazzei Monsenhor Victor.
Além da premiação, o governo estadual reforçou metas para os próximos anos, como a ampliação da distribuição de materiais didáticos e o objetivo de garantir que a maioria das crianças esteja alfabetizada até os sete anos de idade até 2026.
Já Birigui alcançou um feito inédito ao ter 100% de suas escolas municipais de ensino fundamental contempladas no Prêmio Excelência Educacional SP 2025. O resultado coloca o município em posição de destaque no cenário estadual, refletindo o avanço consistente nos indicadores educacionais.
A avaliação leva em consideração o Índice de Excelência Educacional, que reúne dados de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, além de taxas de aprovação, reprovação e evasão escolar. Cada unidade possui metas específicas, definidas conforme critérios como desempenho anterior, contexto social e número de alunos.
Com isso, todas as 14 escolas da rede municipal de Birigui atingiram os objetivos estabelecidos e também serão beneficiadas com repasses financeiros por estudante.
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