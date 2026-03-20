Duas cidades da região noroeste paulista ganharam destaque estadual ao conquistarem importantes reconhecimentos na área da Educação. Araçatuba e Birigui foram premiadas em iniciativas distintas que avaliam a qualidade do ensino e o cumprimento de metas educacionais.

Araçatuba foi contemplada com o Prêmio Excelência Educacional após atingir os objetivos de alfabetização estabelecidos para 2025 dentro do programa Alfabetiza Juntos SP. O desempenho foi medido a partir dos resultados do Saresp, levando em conta indicadores como leitura, matemática e fluxo escolar.

A cerimônia de entrega ocorreu nesta semana, no Memorial da América Latina, em São Paulo, reunindo representantes de cidades de todo o estado.