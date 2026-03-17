Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Araçatuba nesta segunda-feira (16). A ocorrência foi registrada durante patrulhamento no bairro Presidente, quando os policiais notaram a atitude suspeita de um motociclista ao perceber a presença da equipe.

Durante a abordagem e vistoria no veículo, os agentes localizaram uma quantidade significativa de entorpecentes, além de um revólver calibre .38 carregado, munições e diversos itens comumente associados à atividade de tráfico.

Entre os materiais apreendidos estavam porções de crack, cocaína, maconha e pasta base, além de uma balança de precisão, caderno com anotações, peneira, celular e dinheiro em espécie que totalizou mais de R$ 1,4 mil.