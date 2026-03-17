Uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Araçatuba nesta segunda-feira (16). A ocorrência foi registrada durante patrulhamento no bairro Presidente, quando os policiais notaram a atitude suspeita de um motociclista ao perceber a presença da equipe.
Durante a abordagem e vistoria no veículo, os agentes localizaram uma quantidade significativa de entorpecentes, além de um revólver calibre .38 carregado, munições e diversos itens comumente associados à atividade de tráfico.
Entre os materiais apreendidos estavam porções de crack, cocaína, maconha e pasta base, além de uma balança de precisão, caderno com anotações, peneira, celular e dinheiro em espécie que totalizou mais de R$ 1,4 mil.
De acordo com a polícia, o suspeito admitiu que transportava o material ilícito. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada também foi apreendida.
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