O ecossistema de inovação e empreendedorismo do Noroeste Paulista será movimentado no próximo dia 21 de março com a realização do Startup Day 2026, iniciativa nacional voltada ao estímulo de novos negócios e ao fortalecimento de startups. A ação acontecerá simultaneamente em seis cidades da região: Araçatuba, Birigui, Penápolis, Andradina, Guararapes e Ilha Solteira.
A iniciativa é promovida pelo Sebrae for Startups em parceria com prefeituras, instituições locais e o programa Cidade Empreendedora. A proposta é aproximar empreendedores, especialistas e interessados no tema por meio de conteúdos práticos, troca de experiências e oportunidades de conexão.
Durante o período da manhã, os participantes terão acesso a palestras, painéis e momentos de networking voltados tanto para quem está iniciando uma ideia de negócio quanto para startups que já estão em fase de crescimento e buscam ampliar conexões com o mercado e investidores. Tradicionalmente, o Startup Day reúne milhares de participantes em todo o país e se consolidou como um dos principais eventos de empreendedorismo do calendário nacional.
De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Vitor Alan, a realização do evento na região representa um passo importante para fortalecer o ambiente de inovação local. Segundo ele, o encontro busca criar um espaço de apoio para pessoas que têm projetos ou empresas em desenvolvimento, oferecendo conhecimento e oportunidades para transformar ideias em negócios sustentáveis.
Em Araçatuba, além da programação principal, também será apresentado o calendário de atividades do CITA Hub para 2026, iniciativa voltada ao fortalecimento do ecossistema regional de inovação. Entre as ações previstas estão rodadas de negócios, um programa de mentorias com duração de oito meses a partir de abril e eventos como Ideathon, Tech Summit e Feira de Negócios ao longo do ano.
Em Araçatuba, o evento será realizado no auditório do Senai, localizado na Rua Bartolomeu de Gusmão, 150, no bairro Aviação. A programação ocorre das 8h30 às 12h30 e a participação é gratuita, mediante inscrição prévia pela internet.
