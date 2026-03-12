O ecossistema de inovação e empreendedorismo do Noroeste Paulista será movimentado no próximo dia 21 de março com a realização do Startup Day 2026, iniciativa nacional voltada ao estímulo de novos negócios e ao fortalecimento de startups. A ação acontecerá simultaneamente em seis cidades da região: Araçatuba, Birigui, Penápolis, Andradina, Guararapes e Ilha Solteira.

A iniciativa é promovida pelo Sebrae for Startups em parceria com prefeituras, instituições locais e o programa Cidade Empreendedora. A proposta é aproximar empreendedores, especialistas e interessados no tema por meio de conteúdos práticos, troca de experiências e oportunidades de conexão.

Durante o período da manhã, os participantes terão acesso a palestras, painéis e momentos de networking voltados tanto para quem está iniciando uma ideia de negócio quanto para startups que já estão em fase de crescimento e buscam ampliar conexões com o mercado e investidores. Tradicionalmente, o Startup Day reúne milhares de participantes em todo o país e se consolidou como um dos principais eventos de empreendedorismo do calendário nacional.