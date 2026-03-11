Os vereadores de Araçatuba aprovaram seis itens durante a ordem do dia da sexta sessão ordinária deste ano, realizada na noite da última segunda-feira. A pauta original trazia oito matérias, de acordo

com a assessoria de comunicação do Legislativo.

O vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos) propôs e o colegiado aceitou o projeto de lei que cria o programa de identificação e padronização de nomes de vias públicas em postes da rede de

energia elétrica no município.

Segundo a justificativa, a medida é alternativa com custo até 20 vezes inferior ao das placas metálicas tradicionais. “A ausência ou má conservação de sinalização compromete significativamente a circulação de pessoas e veículos, dificultando a atuação de serviços como ambulâncias, transporte

escolar, policiamento, entregas e logística”, informa o texto.