Os vereadores de Araçatuba aprovaram seis itens durante a ordem do dia da sexta sessão ordinária deste ano, realizada na noite da última segunda-feira. A pauta original trazia oito matérias, de acordo
com a assessoria de comunicação do Legislativo.
O vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos) propôs e o colegiado aceitou o projeto de lei que cria o programa de identificação e padronização de nomes de vias públicas em postes da rede de
energia elétrica no município.
Segundo a justificativa, a medida é alternativa com custo até 20 vezes inferior ao das placas metálicas tradicionais. “A ausência ou má conservação de sinalização compromete significativamente a circulação de pessoas e veículos, dificultando a atuação de serviços como ambulâncias, transporte
escolar, policiamento, entregas e logística”, informa o texto.
A vereadora Edna Flor (Podemos) assina projeto de lei aprovado e que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Manobra de Heimlich e a campanha voltada para a prevenção e salvamento de vítimas de engasgo ou asfixia.
Em regime de urgência, foi aceito o projeto de lei do Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 6,5 milhões para várias secretarias municipais.
Três outros itens da sessão aceitos tratam de denominações de vias e logradouros públicos. O vereador Damião Brito (Rede) propôs o nome de Marlene Fortes Torji para as ruas 11 e 21 do Loteamento Residencial Paquerê. Em proposta do vereador João Moreira (PP), a rua Projetada do Loteamento Nobreville recebeu a denominação de José Borges Ramos. Assinado por Gilberto Batata Mantovani (PSD), PL aceito denomina Ivani de Oliveira Marinho a rua 4 do Loteamento Vida Nova Araçatuba.
Dois outros itens que estavam na pauta foram adiados a pedido dos autores. As propostas
tratavam da criação do Circuito Municipal de Corridas de Rua e da denominação de rotatória.
