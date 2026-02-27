A Prefeitura de Araçatuba encerrou o último quadrimestre de 2025 com superávit. Entre setembro e dezembro, o município arrecadou R$ 349,27 milhões e registrou despesas de R$ 339,36 milhões.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (26) pela Secretaria Municipal da Fazenda, em audiência pública na Câmara, para prestação de contas e avaliação do cumprimento das metas fiscais. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, vereador Carlinhos do Terceiro.

No período, o ICMS somou R$ 54,2 milhões, o Fundeb R$ 49,2 milhões e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) R$ 47,78 milhões.