11 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
IMPOSTO

IPTU Digital é criado em Araçatuba e adesão começa em março

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Prefeitura de Araçatuba institui modalidade digital do IPTU e permite que contribuintes optem pelo recebimento do carnê exclusivamente em formato eletrônico
Prefeitura de Araçatuba institui modalidade digital do IPTU e permite que contribuintes optem pelo recebimento do carnê exclusivamente em formato eletrônico

A Prefeitura de Araçatuba oficializou a criação do IPTU Digital, modalidade que possibilita ao contribuinte receber o carnê do imposto exclusivamente em formato eletrônico. A medida foi regulamentada por decreto publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (7).

De acordo com a administração municipal, o período para adesão começa em 1º de março e segue até 30 de setembro deste ano. A opção feita agora terá validade a partir do exercício de 2027.

O cadastro deverá ser realizado somente pelo portal oficial da Prefeitura. Após acessar o sistema com login e senha, o contribuinte poderá consultar os imóveis vinculados ao seu CPF ou CNPJ e indicar para quais deles deseja migrar para o formato digital.

Se houver ausência de imóvel na listagem ou divergência nas informações, será necessário solicitar a regularização por meio do protocolo digital ou presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão (Atende Fácil).

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a iniciativa busca modernizar o serviço, facilitar o acesso às informações e reduzir o uso de papel, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

A adesão pode ser feita por proprietário, compromissário ou sócio. No caso de empresas, o procedimento deverá ser realizado por pessoa física vinculada ao cadastro, como responsável legal, diretor ou sócio.

Após a confirmação, o contribuinte deverá emitir o boleto diretamente pelo sistema on-line. O decreto também estabelece que a adesão poderá ser cancelada automaticamente em caso de perda de vínculo com o imóvel, inclusive por falecimento, sendo obrigatória a atualização cadastral sempre que houver mudança nas informações.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários