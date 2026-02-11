A Prefeitura de Araçatuba oficializou a criação do IPTU Digital, modalidade que possibilita ao contribuinte receber o carnê do imposto exclusivamente em formato eletrônico. A medida foi regulamentada por decreto publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (7).

De acordo com a administração municipal, o período para adesão começa em 1º de março e segue até 30 de setembro deste ano. A opção feita agora terá validade a partir do exercício de 2027.

O cadastro deverá ser realizado somente pelo portal oficial da Prefeitura. Após acessar o sistema com login e senha, o contribuinte poderá consultar os imóveis vinculados ao seu CPF ou CNPJ e indicar para quais deles deseja migrar para o formato digital.