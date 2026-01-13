A GS Inima Samar dará início, nesta quinta-feira (15), a uma nova etapa de fiscalização e diagnóstico da rede de esgoto em Araçatuba, com a implementação do chamado Teste da Fumaça. A demonstração da técnica e o início oficial dos trabalhos serão apresentados à imprensa a partir das 9h, na Rua Cussy de Almeida, esquina com a Rua Nege Cury.

O Teste da Fumaça consiste na injeção de uma fumaça branca, não tóxica, diretamente na rede de esgoto, por meio dos poços de visita localizados nas vias públicas. O objetivo é identificar irregularidades como ligações cruzadas, fissuras, vazamentos e conexões indevidas entre as redes de esgoto e de águas pluviais.

Segundo a concessionária, o procedimento é rápido, gratuito e não oferece qualquer risco à saúde da população. Durante a execução, caso haja ligações irregulares de água da chuva na rede de esgoto — que deveriam estar conectadas ao sistema pluvial — a fumaça pode surgir em calhas, telhados, ralos ou áreas externas dos imóveis.