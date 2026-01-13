A GS Inima Samar informou que o abastecimento de água já foi totalmente normalizado na região central de Araçatuba, incluindo as ruas XV de Novembro e Almirante Barroso. A retomada do fornecimento ocorreu após a conclusão, por volta das 2h da madrugada de terça-feira (13), do reparo de um grande vazamento no canteiro central da Avenida dos Araçás.
A manutenção emergencial teve início na noite de segunda-feira (12), por volta das 20h, e envolveu uma operação considerada complexa, com uso de máquinas pesadas e atuação simultânea em redes de água, esgoto e drenagem. Mesmo diante das dificuldades técnicas, o serviço foi finalizado antes do prazo inicialmente previsto, que era quarta-feira (14).
Segundo a concessionária, o vazamento estava localizado próximo à rede de águas pluviais e exigiu trabalho intenso das equipes para garantir a recuperação do sistema e a segurança da via. Durante todo o período da intervenção, caminhões-pipa foram disponibilizados para atender os moradores afetados, assegurando o abastecimento emergencial.
Em nota, a GS Inima Samar agradeceu a compreensão da população e reafirmou o compromisso com a qualidade, a continuidade e a agilidade na prestação dos serviços.
Reclamações motivaram apuração
Antes da conclusão do reparo, moradores da área central entraram em contato com a reportagem para relatar falta d’água em diversos pontos da região. Um dos relatos foi feito por meio da área de comentários de uma notícia publicada anteriormente, que também tratava de vazamentos na cidade.
No comentário, o morador — que não se identificou — afirmou estar sem abastecimento desde a quarta-feira (7), o que levou a reportagem a buscar esclarecimentos junto à concessionária.
Vazamento oculto
De acordo com a GS Inima Samar, os primeiros indícios do problema surgiram na sexta-feira (9) e, inicialmente, a falha parecia restrita a cerca de quatro ruas da região central. Até então, as equipes técnicas atendiam os chamados pontualmente, sem conseguir identificar a origem da falta de água.
O vazamento só foi localizado na manhã de segunda-feira (12), quando técnicos constataram que a água estava emergindo na área do Parque da Fazenda do Estado. A partir dessa constatação, foi identificado que a origem do problema estava em um dos canteiros da Avenida dos Araçás.
A concessionária explicou que o serviço foi realizado no período noturno justamente para evitar impactos no intenso fluxo de veículos da avenida durante o dia. Apesar da complexidade da intervenção, a obra foi concluída com antecedência, permitindo a normalização do abastecimento ainda na madrugada de terça-feira.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.