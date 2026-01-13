A GS Inima Samar informou que o abastecimento de água já foi totalmente normalizado na região central de Araçatuba, incluindo as ruas XV de Novembro e Almirante Barroso. A retomada do fornecimento ocorreu após a conclusão, por volta das 2h da madrugada de terça-feira (13), do reparo de um grande vazamento no canteiro central da Avenida dos Araçás.

A manutenção emergencial teve início na noite de segunda-feira (12), por volta das 20h, e envolveu uma operação considerada complexa, com uso de máquinas pesadas e atuação simultânea em redes de água, esgoto e drenagem. Mesmo diante das dificuldades técnicas, o serviço foi finalizado antes do prazo inicialmente previsto, que era quarta-feira (14).

Segundo a concessionária, o vazamento estava localizado próximo à rede de águas pluviais e exigiu trabalho intenso das equipes para garantir a recuperação do sistema e a segurança da via. Durante todo o período da intervenção, caminhões-pipa foram disponibilizados para atender os moradores afetados, assegurando o abastecimento emergencial.