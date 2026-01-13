A Prefeitura de Birigui firmou convênio com a Universidade de São Paulo (USP) para a implantação de um projeto de transição energética, que contará com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O município está entre os 34 selecionados em todo o Estado para receber um Centro de Ciência para o Desenvolvimento, com investimento estimado em quase R$ 10 milhões.

O Centro terá como missão desenvolver soluções tecnológicas, educacionais, comportamentais e de apoio à formulação de políticas públicas, voltadas à transição energética nos municípios, respeitando as características locais e regionais.

A iniciativa deve ampliar a capacidade de atração de investimentos para Birigui, especialmente nas áreas de energia, inovação e tecnologia. Como contrapartida, a Prefeitura disponibilizará recursos humanos qualificados e infraestrutura, enquanto o projeto terá acompanhamento técnico da Escola Politécnica da USP.