A Prefeitura de Birigui firmou convênio com a Universidade de São Paulo (USP) para a implantação de um projeto de transição energética, que contará com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O município está entre os 34 selecionados em todo o Estado para receber um Centro de Ciência para o Desenvolvimento, com investimento estimado em quase R$ 10 milhões.
O Centro terá como missão desenvolver soluções tecnológicas, educacionais, comportamentais e de apoio à formulação de políticas públicas, voltadas à transição energética nos municípios, respeitando as características locais e regionais.
A iniciativa deve ampliar a capacidade de atração de investimentos para Birigui, especialmente nas áreas de energia, inovação e tecnologia. Como contrapartida, a Prefeitura disponibilizará recursos humanos qualificados e infraestrutura, enquanto o projeto terá acompanhamento técnico da Escola Politécnica da USP.
Para a prefeita Samanta Borini (PSD), a formalização do convênio representa um avanço estratégico. Segundo ela, o município se prepara para receber uma ferramenta relevante oferecida pela USP, com potencial de impacto duradouro no desenvolvimento local.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Carlos Farias, destacou que o projeto vai além do meio acadêmico. “Ele cria bases técnicas para apoiar decisões do poder público, fortalecer políticas locais e preparar o município para os desafios da transição energética, com foco em inovação e desenvolvimento sustentável”, afirmou.
A proposta está alinhada às diretrizes da Subsecretaria de Energia e Mineração da Semil, que incentiva a participação ativa dos municípios na adaptação às mudanças climáticas.
