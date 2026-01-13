O economista e produtor rural Geraldo Melo Filho foi nomeado novo secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (13). Ele assume a pasta no lugar de Guilherme Piai, que esteve à frente da secretaria entre 2023 e 2025.

O convite partiu do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo o novo secretário, o desafio é proporcional à importância do setor agropecuário para o Estado e para o país. “É um grande desafio ajudar o governador na condução do maior setor da economia brasileira, no maior Estado do País”, afirmou.

Formado em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), Geraldo Melo Filho possui experiência na gestão pública e no agronegócio. Presidiu o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) entre 2019 e 2022 e acumulou passagens por instituições estratégicas como a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o Senar e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).