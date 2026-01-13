O Conselho Municipal de Saúde de Andradina definiu a nova Mesa Diretora que irá conduzir os trabalhos do órgão no biênio 2026/2027, fortalecendo o controle social e a participação da comunidade nas políticas públicas de saúde do município.
A presidência passa a ser ocupada por Armando Rocha, representante do segmento Usuários de Saúde. Para a vice-presidência, foi eleita Luzia Ferraiollo, representante do segmento Trabalhadores da Saúde. Já a função de 1ª secretária ficará sob responsabilidade de Aferbeca Bacelar, também do segmento dos trabalhadores, enquanto Willian Siqueira, representante dos usuários, assume como 2º secretário.
A nova Mesa Diretora terá a missão de coordenar as atividades do Conselho, acompanhar e fiscalizar ações da área da saúde, além de deliberar sobre políticas públicas, assegurando o diálogo permanente entre gestão municipal, profissionais da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ao longo dos próximos dois anos.
O Conselho Municipal de Saúde é uma instância deliberativa e fiscalizadora, responsável por atuar na formulação e no controle das políticas de saúde no município. Sua composição contempla representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e usuários, sendo que 50% das cadeiras são destinadas à comunidade, garantindo a democratização das decisões e a participação popular na gestão do sistema de saúde.
Membros do Conselho Municipal de Saúde – Biênio 2026/2027
Willian Rosa Siqueira Alves; Flávia Regina de Avelar Gomes; Aparecido Alves; Aline Silva Bonfim; Antônio Agostinho de Lima Filho; Sandra Arces Delgado; Silvio César Teixeira Barbosa; Marco Antonio Alves; Neiva Pereira de Castro; Joyce Kelly Toneli; Maria Luiza Rodrigues da Silva; Milena da Silva Bini; Armando Souza Rocha; Delfina de Cerqueira Ribeiro; Rosane Aparecida da S. B. Rocha; Luzia Aparecida Ferraiollo; Lucas Adelino de Oliveira; Anadir Donizete Gelli dos Anjos; Fabrício Aparecido Franco Gasparelli; Aferbeca de Aguiar Bacelar; Carla Rainilda Back; Igor Ferreira Verri; Luis Gustavo de Oliveira Martins; Maristela Rodrigues Marinho; Elaine Amorim Stelutti; Fernanda Soler Mioto da Silva; Rita de Cassia Cortez de M. Dantas; Giovanna Piero Bon Constantino; Camila Daltese do Nascimento; Gislaine Martinez de Oliveira Lima; Thaiane Mendez Passador Lascalla.
