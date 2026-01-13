O Conselho Municipal de Saúde de Andradina definiu a nova Mesa Diretora que irá conduzir os trabalhos do órgão no biênio 2026/2027, fortalecendo o controle social e a participação da comunidade nas políticas públicas de saúde do município.

A presidência passa a ser ocupada por Armando Rocha, representante do segmento Usuários de Saúde. Para a vice-presidência, foi eleita Luzia Ferraiollo, representante do segmento Trabalhadores da Saúde. Já a função de 1ª secretária ficará sob responsabilidade de Aferbeca Bacelar, também do segmento dos trabalhadores, enquanto Willian Siqueira, representante dos usuários, assume como 2º secretário.

A nova Mesa Diretora terá a missão de coordenar as atividades do Conselho, acompanhar e fiscalizar ações da área da saúde, além de deliberar sobre políticas públicas, assegurando o diálogo permanente entre gestão municipal, profissionais da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ao longo dos próximos dois anos.