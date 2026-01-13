Um homem e uma mulher foram presos na tarde desta segunda-feira (12) sob suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Andradina. A ocorrência foi atendida por policiais da Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pela Vila Botega.

De acordo com a PM, ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou se esconder dentro de um imóvel localizado na rua Floriano Peixoto e, no momento da fuga, lançou um objeto em direção a uma residência vizinha. Após a abordagem, os policiais verificaram que o material dispensado se tratava de porções de crack.

No interior da casa, estava a companheira do homem, que reside no local. Com a autorização para a realização de buscas, a equipe encontrou 36 porções de cocaína já fracionadas para comercialização, além de R$ 685 em dinheiro e telefones celulares.