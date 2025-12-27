A chegada de uma nova frente fria deve intensificar as chuvas no Estado de São Paulo a partir do dia 1º de janeiro, elevando o nível de alerta em diferentes regiões do estado. A atenção inicial se concentra na faixa leste, incluindo o Vale do Ribeira e a região de Registro, onde os volumes podem chegar a 60 milímetros, avançando ao longo do dia para a Baixada Santista.

No dia 2, o Litoral Norte entra em alerta máximo, com previsão de chuvas expressivas, acumulados de até 100 milímetros e rajadas de vento. A condição de risco permanece no dia 3, quando o Litoral Norte segue em alerta e a instabilidade aumenta também no oeste paulista. Já no dia 4, a previsão aponta volumes entre 50 e 100 milímetros no interior, além da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral, marcando o retorno do feriado com chuva intensa, ventos, possibilidade de granizo no interior e trovoadas.

Durante reunião de monitoramento, a Defesa Civil orientou os municípios a colocarem em prática seus planos de contingência. As medidas incluem o envio de avisos de risco ao Sistema Estadual, a comunicação preventiva por meio das redes sociais e da imprensa, a emissão de alertas à população, a manutenção das equipes em prontidão e a realização de vistorias preventivas e emergenciais.