29 de dezembro de 2025
PREVISÃO DE CHUVAS

Frente fria eleva risco de temporais em SP no início de 2026

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Agência SP
CGE da Defesa Civil mantém operação ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana, com atuação integrada entre os órgãos estaduais
A chegada de uma nova frente fria deve intensificar as chuvas no Estado de São Paulo a partir do dia 1º de janeiro, elevando o nível de alerta em diferentes regiões do estado. A atenção inicial se concentra na faixa leste, incluindo o Vale do Ribeira e a região de Registro, onde os volumes podem chegar a 60 milímetros, avançando ao longo do dia para a Baixada Santista.

No dia 2, o Litoral Norte entra em alerta máximo, com previsão de chuvas expressivas, acumulados de até 100 milímetros e rajadas de vento. A condição de risco permanece no dia 3, quando o Litoral Norte segue em alerta e a instabilidade aumenta também no oeste paulista. Já no dia 4, a previsão aponta volumes entre 50 e 100 milímetros no interior, além da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral, marcando o retorno do feriado com chuva intensa, ventos, possibilidade de granizo no interior e trovoadas.

Durante reunião de monitoramento, a Defesa Civil orientou os municípios a colocarem em prática seus planos de contingência. As medidas incluem o envio de avisos de risco ao Sistema Estadual, a comunicação preventiva por meio das redes sociais e da imprensa, a emissão de alertas à população, a manutenção das equipes em prontidão e a realização de vistorias preventivas e emergenciais.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil opera de forma ininterrupta, 24 horas por dia, com monitoramento constante das condições meteorológicas, atuação integrada entre os órgãos estaduais e emissão de alertas às prefeituras e à população.

Como parte da preparação, o Fundo Social de São Paulo também permanece em prontidão para o envio de ajuda humanitária, em apoio à Defesa Civil. Entre os itens disponíveis estão cestas básicas, kits de limpeza, higiene e dormitório, além de lona plástica, fita de isolamento, telhas e água mineral, conforme a demanda de cada município.

A mobilização ocorre em meio ao reforço das ações da Defesa Civil durante o verão. Ao todo, 5,4 mil agentes estão de prontidão na Operação Verão Integrada. Equipes de 16 municípios participaram do Treinamento SP Sempre Alerta – Operação Chuvas e, de forma inédita, receberam diretamente em seus territórios kits de verão com cerca de mil itens, como coletes, botas, capacetes, luvas, pluviômetros e outros equipamentos.

Também foram realizados exercícios simulados com moradores de áreas de risco em cidades como Santos, Ilhabela, São Sebastião, Guarujá e Cubatão, com orientações sobre como agir em casos de temporais, deslizamentos, alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

Para dar mais agilidade à comunicação com a população, a Defesa Civil criou o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, que integra dados meteorológicos e reduziu em cerca de 80% o tempo de tomada de decisão para a emissão de alertas. A ferramenta utiliza algoritmos e inteligência artificial para apoiar o trabalho dos meteorologistas.

A SP Sempre Alerta – Operação Chuvas reúne R$ 69,5 milhões em investimentos voltados à modernização tecnológica e ao reforço direto aos municípios paulistas. Neste ano, o Plano de Contingência para eventos extremos passa a abranger todo o território estadual, ampliando a prevenção, o monitoramento e a resposta a fenômenos como tempestades, ventos fortes e queda de granizo, com foco na proteção da população e na preservação de vidas.

