A Mega da Virada de 2025 promete mudar a vida de quem acertar as seis dezenas sorteadas no dia 31 de dezembro. A Caixa Econômica Federal confirmou que o prêmio estimado alcançou R$ 1 bilhão, o maior já registrado desde a criação do concurso especial, consolidando a edição deste ano como a mais valiosa da história das loterias brasileiras.

O montante supera com folga o prêmio pago na edição anterior, que foi de R$ 635 milhões, representando um crescimento de mais de 50%. Segundo a Caixa, o valor expressivo é resultado do alto volume de apostas e de mudanças recentes nas regras de cálculo, que passaram a destinar uma parcela maior da arrecadação para a Mega-Sena e para a faixa principal de premiação.

Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor total é redistribuído entre os apostadores que fizerem cinco acertos, e assim sucessivamente, garantindo que todo o dinheiro seja entregue aos ganhadores.