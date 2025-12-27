A Mega da Virada de 2025 promete mudar a vida de quem acertar as seis dezenas sorteadas no dia 31 de dezembro. A Caixa Econômica Federal confirmou que o prêmio estimado alcançou R$ 1 bilhão, o maior já registrado desde a criação do concurso especial, consolidando a edição deste ano como a mais valiosa da história das loterias brasileiras.
O montante supera com folga o prêmio pago na edição anterior, que foi de R$ 635 milhões, representando um crescimento de mais de 50%. Segundo a Caixa, o valor expressivo é resultado do alto volume de apostas e de mudanças recentes nas regras de cálculo, que passaram a destinar uma parcela maior da arrecadação para a Mega-Sena e para a faixa principal de premiação.
Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor total é redistribuído entre os apostadores que fizerem cinco acertos, e assim sucessivamente, garantindo que todo o dinheiro seja entregue aos ganhadores.
Desde o dia 21 de dezembro, todas as apostas da Mega-Sena passaram a ser exclusivas para o sorteio especial. Os jogos podem ser feitos até as 20h do dia 31, em casas lotéricas, pelo aplicativo e site das Loterias Caixa ou pelo internet banking da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
O sorteio está marcado para as 22h do último dia do ano e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa, atraindo a atenção de milhões de brasileiros que sonham começar o ano seguinte milionários.
Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas com o acerto das seis dezenas. Ainda assim, a Caixa reforça que as chances variam conforme o tipo de jogo: enquanto a aposta simples tem probabilidade de 1 em mais de 50 milhões, apostas com mais números aumentam as chances — embora o custo também seja significativamente maior.
Especialistas apontam que, se bem administrado, um prêmio desse porte pode gerar rendimentos milionários apenas com aplicações financeiras. Investido em opções atreladas ao CDI, por exemplo, o valor poderia render dezenas de milhões de reais por ano, sem a necessidade de gastar o montante principal.
Com um prêmio histórico e expectativa recorde, a Mega da Virada reafirma seu papel como o concurso mais aguardado do calendário nacional, movimentando apostas e sonhos em todo o país.
