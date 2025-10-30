Região de Araçatuba tem queda expressiva em roubos e homicídios

As estatísticas mais recentes divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) mostram uma redução significativa nos principais indicadores de criminalidade nas regiões que compõem o Deinter 10, que abrange Araçatuba. Os dados consideram o acumulado entre janeiro e setembro de 2025, comparado ao mesmo período de 2024.

Na área de abrangência de Araçatuba, os furtos em geral somaram 4.703 casos em 2025, contra 4.938 no ano anterior, o que representa uma queda de 4,7%. A redução mais expressiva foi registrada nos roubos em geral, que passaram de 256 para 172 ocorrências, uma diminuição de 32,8%, o menor número da série histórica iniciada em 2001.

Outro dado relevante é o recuo nos homicídios dolosos, que caíram de 55 para 43 casos, o que equivale a uma redução de 21,8%. Especialistas apontam que, embora o cenário seja positivo, a queda nos índices precisa vir acompanhada de investigações eficazes, políticas de prevenção e suporte às vítimas para consolidar o avanço no combate à violência.