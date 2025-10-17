Juiz e acompanhante são indiciados por morte de ciclista

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou o atropelamento e morte da ciclista Thaís Bonatti de Andrade, de 30 anos, ocorrido em 24 de julho deste ano, na rotatória entre as avenidas Waldemar Alves e João Arruda Brasil, em Araçatuba.

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61 anos, e Carolina Silva de Almeida, 25, foram formalmente indiciados por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, conforme o artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O acidente

Thaís atravessava a faixa de pedestres de bicicleta pouco antes das 11h, quando foi atingida por uma caminhonete Ford Ranger cinza, conduzida por Fernando. Socorrida em estado grave, foi levada à Santa Casa de Araçatuba, mas morreu na madrugada do dia 26, em decorrência de traumatismo craniano, múltiplas fraturas e hemorragia interna, segundo o laudo necroscópico.

Circunstâncias da colisão