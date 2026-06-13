Araçatuba vive um momento de expansão no setor turístico, e os reflexos já podem ser vistos nos números da aviação regional. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), reunidos pelo Observatório Econômico, apontam crescimento na movimentação de passageiros, cargas e aeronaves no Aeroporto Estadual Dario Guarita nos quatro primeiros meses deste ano.
Entre janeiro e abril, mais de 32 mil pessoas passaram pelo terminal aéreo, aumento de 17,27% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho reforça a posição estratégica da cidade como polo regional de negócios e serviços.
Além do fluxo de passageiros, o transporte aéreo de cargas também apresentou alta. Foram mais de 44 toneladas movimentadas no período, resultado 9,9% superior ao registrado anteriormente. Já o número de pousos e decolagens chegou a 398 operações, mantendo a trajetória de crescimento do aeroporto.
O melhor desempenho foi registrado em março, quando o terminal recebeu 9.782 passageiros e alcançou taxa média de ocupação de 84,3% nos voos. No mesmo mês, também foi contabilizado o maior volume de cargas transportadas, com 12.440 quilos.
A expansão coincide com o aumento das operações da companhia aérea Gol, que ampliou a oferta de voos para a capital paulista, passando de quatro para seis frequências semanais.
Para o secretário municipal de Turismo, Alencar Sader, os resultados são consequência de um trabalho conjunto para melhorar a conectividade de Araçatuba com um dos principais centros econômicos do país.
Segundo ele, a ampliação das operações aéreas era uma demanda estratégica para fortalecer a economia local e ampliar a circulação de visitantes. O secretário destaca ainda que a taxa de ocupação dos voos já demonstrava evolução e que a tendência é de novos avanços nos próximos anos.
Os números mensais confirmam esse cenário positivo. Em janeiro, o aeroporto recebeu 7.305 passageiros; em fevereiro, foram 6.447 usuários; março liderou a movimentação com 9.782 viajantes; e abril fechou com 8.629 embarques e desembarques, mantendo ocupação superior a 85%.
Turismo movimenta novos negócios
O aquecimento do setor também aparece na abertura de empresas ligadas ao turismo. Levantamento do Observatório Econômico, com base em dados da Receita Federal, aponta a criação de 201 novos empreendimentos.
Os segmentos que mais cresceram foram os de transporte de passageiros com motorista e os serviços de alimentação, ambos com 38 novos estabelecimentos registrados.
A expansão não ficou concentrada na região central. Bairros como Umuarama, Nova York, Hilda Mandarino, Atlântico e Planalto aparecem entre os que mais receberam novos investimentos, demonstrando a descentralização da atividade econômica.
Novos festivais e turismo rural
Com forte presença nos setores de saúde e negócios, Araçatuba busca agora ampliar seu espaço no turismo de lazer. Entre as ações previstas pela Secretaria de Turismo está a realização de grandes eventos gastronômicos e culturais ao longo do ano.
Além do tradicional Festival Comida de Boteco, a programação deverá contar com festivais dedicados ao Cupim Casqueirado, à Pizza e ao Hambúrguer, fortalecendo a identidade gastronômica do município.
Outra aposta é a criação de um circuito de turismo rural, valorizando propriedades, experiências e atrativos da região, com a expectativa de aumentar o fluxo de visitantes e consolidar Araçatuba como um dos principais destinos do interior paulista.
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