Araçatuba vive um momento de expansão no setor turístico, e os reflexos já podem ser vistos nos números da aviação regional. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), reunidos pelo Observatório Econômico, apontam crescimento na movimentação de passageiros, cargas e aeronaves no Aeroporto Estadual Dario Guarita nos quatro primeiros meses deste ano.

Entre janeiro e abril, mais de 32 mil pessoas passaram pelo terminal aéreo, aumento de 17,27% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho reforça a posição estratégica da cidade como polo regional de negócios e serviços.

Além do fluxo de passageiros, o transporte aéreo de cargas também apresentou alta. Foram mais de 44 toneladas movimentadas no período, resultado 9,9% superior ao registrado anteriormente. Já o número de pousos e decolagens chegou a 398 operações, mantendo a trajetória de crescimento do aeroporto.